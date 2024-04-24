Bloomberg узнал о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен

Президент Франции ведет переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники

Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон (Фото: Alastair Grant / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который пять лет назад сыграл важную роль при избрании Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК), сейчас ведет переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти другого кандидата на этот пост, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

До выборов в Европарламент осталось меньше двух месяцев, и Макрон обсудил с премьер-министрами ЕС, включая главу итальянского правительства Джорджу Мелони, возможность избрания на ключевую должность в ЕС бывшего президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Марио Драги возглавил ЕЦБ в 2011 году и руководил им восемь лет. На этот период пришелся долговой кризис в еврозоне, начавшийся в 2009 году, когда возникла угроза дефолта Греции. Затем такая же ситуация сложилась в Португалии, Испании, Италии и Ирландии. После благополучного выхода из кризиса итальянцы стали называть Драги Супер Марио. В феврале 2021 года Драги возглавил кабинет министров Италии. В июле 2022 года он объявил об отставке на фоне политического кризиса в республике, возникнувшего из-за отказа входящего в правящую коалицию «Движения «5 звезд», голосовать по одному из законопроектов. Драги заявил, что не видит свое правительство без этой партии.

Как отмечает Bloomberg, сейчас Урсула фон дер Ляйен борется с недовольством некоторых стран — участниц союза тем, как она руководила ЕК в течение последних пяти лет, особенно это касается торговых переговоров, изменения климата и отношений с США. Эмманюэль Макрон открыто критиковал ее деятельность. «Председательство комиссии призвано защищать общие интересы, поэтому его не следует чрезмерно политизировать», — заявил президент Франции в прошлом месяце.

Чиновники в Брюсселе, в том числе в офисе фон дер Ляйен, не уверены: Макрон действительно ищет замену на руководящий пост или пытается так оказать на главу ЕК давление, чтобы добиться от нее уступок в будущем. Представитель офиса Макрона отказался от комментариев для Bloomberg.

Издание отмечает, что независимо от маневров Макрона фон дер Ляйен по-прежнему остается явным фаворитом предвыборной гонки: она основной кандидат от правоцентристской Европейской народной партии, которая, как ожидается, наберет большинство голосов на выборах в июне. Вряд ли отстранить от ключевой должности в ЕС своего политика согласится и Германия.