Bloomberg узнал о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен

Bloomberg узнал о желании Макрона найти замену фон дер ЛяйенПрезидент Франции обсуждает с другими лидерами ЕС кандидатуру Марио Драги
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который пять лет назад сыграл важную роль при избрании Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК), сейчас ведет переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти другого кандидата на этот пост, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
До выборов в Европарламент осталось меньше двух месяцев, и Макрон обсудил с премьер-министрами ЕС, включая главу итальянского правительства Джорджу Мелони, возможность избрания на ключевую должность в ЕС бывшего президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Марио Драги возглавил ЕЦБ в 2011 году и руководил им восемь лет. На этот период пришелся долговой кризис в еврозоне, начавшийся в 2009 году, когда возникла угроза дефолта Греции. Затем такая же ситуация сложилась в Португалии, Испании, Италии и Ирландии. После благополучного выхода из кризиса итальянцы стали называть Драги Супер Марио.
В феврале 2021 года Драги возглавил кабинет министров Италии. В июле 2022 года он объявил об отставке на фоне политического кризиса в республике, возникнувшего из-за отказа входящего в правящую коалицию «Движения «5 звезд», голосовать по одному из законопроектов. Драги заявил, что не видит свое правительство без этой партии.
Как отмечает Bloomberg, сейчас Урсула фон дер Ляйен борется с недовольством некоторых стран — участниц союза тем, как она руководила ЕК в течение последних пяти лет, особенно это касается торговых переговоров, изменения климата и отношений с США. Эмманюэль Макрон открыто критиковал ее деятельность. «Председательство комиссии призвано защищать общие интересы, поэтому его не следует чрезмерно политизировать», — заявил президент Франции в прошлом месяце.
Чиновники в Брюсселе, в том числе в офисе фон дер Ляйен, не уверены: Макрон действительно ищет замену на руководящий пост или пытается так оказать на главу ЕК давление, чтобы добиться от нее уступок в будущем. Представитель офиса Макрона отказался от комментариев для Bloomberg.
Издание отмечает, что независимо от маневров Макрона фон дер Ляйен по-прежнему остается явным фаворитом предвыборной гонки: она основной кандидат от правоцентристской Европейской народной партии, которая, как ожидается, наберет большинство голосов на выборах в июне. Вряд ли отстранить от ключевой должности в ЕС своего политика согласится и Германия.
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года. После того как жители 27 стран Евросоюза выберут 720 евродепутатов, начнутся межпартийные переговоры, итогом которых станет определение ключевых претендентов на пост глав Евросовета, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии.
Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. Кроме того, Еврокомиссия представляет все страны союза в международных органах.
Председатель (президент) комиссии избирается согласно ст. 17 Договора о Европейском союзе. Совет ЕС квалифицированным большинством голосов предлагает своего кандидата на этот пост с учетом результатов выборов в Европарламент. Далее кандидатуру должны одобрить большинством голосов европарламентарии. Срок полномочий главы Еврокомиссии — пять лет (с возможностью переизбрания).
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