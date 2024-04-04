Насколько велики шансы Марка Рютте стать следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — основной претендент на пост генерального секретаря НАТО. Однако Венгрия, Румыния, Турция и Словакия пока не поддержали его кандидатуру. Подробнее — в материале РБК

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3 апреля в Брюсселе открылось двухдневное заседание глав МИД НАТО, приуроченное к 75-летию со дня образования блока. Среди прочих пунктов повестки — обсуждение кандидатуры на должность генерального секретаря альянса. Занимающий сейчас этот пост Йенс Столтенберг уходит осенью. Изначально планировалось, что он покинет пост главы альянса в 2018 году, но его полномочия дважды продлевали.

Ожидалось, что к заседанию страны альянса определят кандидатуру следующего генсека. Основным претендентом является Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов (он сложит эти полномочия, как только будет сформирован новый кабинет). Его поддерживают в Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Париже. Однако неожиданное вступление в гонку президента Румынии Клауса Йоханниса (его срок как главы государства истекает в декабре) осложнило достижение согласия, поскольку восточноевропейские члены альянса, в частности Венгрия, Румыния, Словакия и Турция, давно выражают недовольство в связи с их слабой представленностью в руководстве НАТО.

Как отмечает Euractiv, остается неясным, удастся ли странам альянса договориться к майской встрече министров иностранных дел в Праге (30–31 мая), чтобы оно было окончательно зафиксировано на саммите лидеров блока в Вашингтоне (9–11 июля). «Мы бы хотели, чтобы этот вопрос решился, самое позднее, на саммите в Вашингтоне», — заявила посол США в НАТО Джулианна Смит на брифинге 2 апреля. По ее словам, в альянсе продолжаются дебаты по поводу двух официальных кандидатов — Марка Рютте и Клауса Йоханниса, которых дипломат назвала «впечатляющими лидерами». «Мы продолжим обсуждать их недостатки и достоинства, пока не достигнем консенсуса по одной из кандидатур, как мы надеемся, в ближайшие недели», — сказала Смит.

Кто претендовал на пост генерального секретаря НАТО

Первоначально тройка возможных преемников Столтенберга выглядела так: Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Рютте стремительно превратился в фаворита гонки, заручившись поддержкой основных членов альянса — США, ФРГ, Франции и Великобритании. Politico отмечает, что в роли генсека НАТО Рютте видит и президент США Джо Байден.

Тем не менее у восточноевропейцев его кандидатура одобрения поначалу не снискала. В конце февраля Каллас возмущенно отметила, что в случае назначения Рютте это будет уже четвертый генсек в истории НАТО из Нидерландов. «Возникает вопрос: что, в НАТО есть страны первого и второго сорта? Мы равны или не равны? Эти вопросы все еще остаются», — отметила она. Но уже 2 апреля Каллас заявила, что поддержит своего соперника. «Для создания сильного НАТО нам необходимо трезво смотреть на Россию, увеличить расходы на сдерживание и оборону, поддержать членство Украины и географический баланс», — написала она в соцсети X, отметив, что Рютте разделяет этот подход и потому Таллин готов его поддержать.

О том, что НАТО не следует назначать Рютте генсеком без предварительного более широкого обсуждения будущих проблем альянса, в середине марта заявил и Кариньш. Однако его шансы стремительно снизились после скандала с использованием частных самолетов для служебных перелетов и ухода в отставку. Таким образом, сопротивление стран Балтии было сведено на нет, поскольку президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что Рютте — «один из тех политиков, которые достаточно рано осознали российскую угрозу», и соответствующим образом скорректировал свою позицию.

Однако 12 марта президент Румынии Клаус Йоханнис неожиданно заявил о своих претензиях на руководящую позицию. Он сказал, что НАТО нуждается в свежем взгляде на свою миссию, и подчеркнул, что Восточная Европа вносит ценный вклад в обсуждения и решения в рамках НАТО.

Как сообщают Euractiv и нидерландская телерадиовещательная корпорация NOS, сегодня кандидатуру Рютте поддерживают 28 из 32 членов НАТО. Что касается оставшихся четырех, то это Румыния с собственным кандидатом, Словакия, которая еще не определилась, а также Венгрия и Турция.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно прямо заявил, что Будапешт против назначения Рютте, который неоднократно критиковал венгерское правительство. «Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени», — сказал Сийярто. На саммите ЕС в 2021 году, когда обсуждался принятый в Венгрии закон «О защите детей от идей ЛГБТ», Рютте заявил, что республика должна уважать основные права человека или быть исключенной из ЕС и надо «поставить Венгрию на колени по этому вопросу».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время телефонного разговора с Рютте 31 марта, что у республики есть ожидания по поводу нового генерального секретаря. «Эрдоган заявил, что также следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС. В свете этих принципов Турция будет принимать решение в рамках стратегических соображений и справедливости», — сообщила его канцелярия (цитата по ТАСС).

Несколько дипломатов НАТО, поддерживающих нидерландского политика, сказали Euroactiv, что Анкару и Будапешт реально переубедить в ближайшие недели, Рютте находится в контакте с их лидерами, а кандидатура Йоханниса не является серьезной. Источники NOS в НАТО утверждают, что Венгрия и Словакия прекратят сопротивляться, если президент Румынии снимет свою кандидатуру. «Пока это не так, венграм и словакам неловко открещиваться от Йоханниса, единственного официального кандидата из другой восточноевропейской страны», — отмечает издание.

Официальная процедура выборов генерального секретаря НАТО отсутствует; его назначают по соглашению всех стран — членов альянса. Эксперты американского издания Foreign Policy отмечали, что фактически кандидата определяют ключевые члены НАТО — США, Германия, Франция и Великобритания.

Чем известен Марк Рютте

Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года. Ему удавалось сохранить доверие избирателей, несмотря на ряд серьезных скандалов. Например, в январе 2021 года его правительство ушло в отставку из-за сбоя в системе выдачи детских пособий, но на внеочередных выборах возглавляемая Рютте Народная партия за свободу и демократию получила 34 мандата в парламенте, что позволило ему снова сформировать кабинет.

Сторонники кандидатуры Рютте считают, что он может справиться и с таким вызовом, как возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. На саммите НАТО в 2018 году 45-й президент США заявил, что Вашингтон «пойдет своим путем», если другие страны альянса не начнут тратить больше на оборону. По словам представителей альянса, именно Рютте спас ситуацию, заверив американского лидера, что расходы выросли, хотя факты говорили об обратном.

Когда недавно Трамп сказал, что Вашингтон не станет защищать партнеров по НАТО в случае столкновения с Россией, это спровоцировало обсуждение вопроса о необходимости создать альтернативную альянсу структуру. Рютте заявил, что Европе следует перестать жаловаться на возможность возвращения Трампа, а вместо этого сосредоточиться на помощи Украине.

Как отмечает Politico, многих представителей альянса устраивает кандидатура Рютте именно из-за его позиции насчет России: он не слишком мягок, и в то же время его нельзя назвать ястребом. В феврале немецкое издание Welt писало, что Олаф Шольц не допустил выдвижения на пост генсека НАТО главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поскольку она лишком критично настроена по отношению к Москве.

В то же время критики Рютте отмечают, что во время его пребывания на посту премьер-министра Нидерланды оставались в числе тех стран, которые не выполнили обязательство тратить 2% ВВП на оборону (королевство обещает достичь этой цели в 2024 году).

После начала российской военной операции на Украине Нидерланды зарекомендовали себя в качестве стойкого союзника Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сказал про Рютте: «Я знаю его, он спасет единство НАТО». Однако Рютте, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления Украины в альянс, сказал, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне «важно не наобещать Киеву слишком многого».

Чем известен Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис — 64-летний политик немецкого происхождения, он занимает должность президента Румынии два срока подряд с 2014 года; в конце года его полномочия истекают.

Йоханнис последовательно выступает за борьбу с коррупцией и укрепление независимости судебной системы. В мае 2019 года в Румынии прошел инициированный им референдум, на котором более 85% голосовавших поддержали запрет на амнистию и помилование для лиц, совершивших коррупционные преступления.

Йоханнис считается сторонником развития стратегического партнерства Румынии с ЕС, США и НАТО. В статье для Politico он представил свой взгляд на будущее альянса, а также пообещал обеспечить Украине преимущество в «экзистенциальной битве» против России и призвал членов НАТО помочь Киеву присоединиться к альянсу. «Сегодня мы сталкиваемся с угрозами и вызовами со всех сторон, включая возвращение войны на Европейский континент <…> Один из важных уроков, которые мы извлекли, заключается в том, что чем сильнее Европа в рамках НАТО, тем более безопасным становится весь альянс. Недавнее вступление Финляндии и Швеции доказало жизнеспособность НАТО и то, что наши двери остаются открытыми», — отметил Йоханнис.

В марте Йоханнис заявил парламенту страны об одобрении транзита через Румынию военной техники из Финляндии для Украины, а также об обучении 50 военнослужащих ВСУ. Он, однако, подчеркивал, что его страна не собирается направлять свои войска на Украину.

В марте в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тыс. военных и членов их семей. Первый этап проекта планируется завершить через пять лет.