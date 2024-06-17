Сможет ли партия Ле Пен снова выиграть выборы во Франции

Во Франции началась парламентская предвыборная кампания. Каковы шансы коалиции Эмманюэля Макрона и нового альянса левых успешно противостоять правым, выигравшим выборы в Европарламент, — в материале РБК

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

17 июня во Франции стартовала предвыборная кампания: 30 июня в стране пройдут досрочные парламентские выборы, которые президент Эмманюэль Макрон назначил после провала его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент. На них в республике уверенно победила ультраправая «Национальное объединение» (RN), списки которой возглавлял 28-летний Жордан Барделла — протеже Марин Ле Пен, которая является председателем фракции в Национальной ассамблее. Результат RN 31,3% оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe, в которую входит «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка RN выросла примерно на 8%, и она увеличила свою представленность в Европарламенте с 22 до 30 кресел.

Победу на выборах в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP). Согласно предварительным результатам, они получат 190 из 720 мандатов. На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D). Правые и ультраправые пришли первыми не только во Франции, но и в Австрии и Италии, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции: «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — получат в сумме 134 места.

9 июня, после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи, избранной в 2022 году. Досрочные выборы пройдут в два тура (30 июня и 7 июля). Глава Пятой республики признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине». В последний раз Национальное собрание было распущено в 1997 году — это сделал 22-й президент республики Жак Ширак.

Согласно ст. 12 Конституции Франции новые выборы должны состояться в течение 20–40 дней после роспуска нижней палаты. Таким образом, эта предвыборная кампания продлится всего 12 дней: 16 июня завершилось формирование списка кандидатов.

577 депутатов Национальной ассамблеи избираются на пять лет по мажоритарным округам. Для победы кандидату надо набрать большинство голосов. Претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре, проходят во второй. В 2022 году в парламентских выборах во Франции участвовали 6293 кандидата. По итогам наибольшее число мандатов (245) в Национальном собрании получила коалиция «Вместе!», поддерживающая Макрона. Однако альянсу президента не удалось добиться абсолютного большинства — впервые с 1988 года. Правая партия «Национальное собрание» пришла только третьей, однако набрала рекордное количество голосов и получила в десять раз больше кресел, чем в предыдущий созыв, — 89. Вторым по числу мандатов стал союз левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) — 131 место.

Какова расстановка сил

На выборах в Европарламент сторонникам Макрона удалось прийти вторыми, но «Возрождение» подвергается серьезной атаке как справа, так и слева. На фоне успеха единомышленников Ле Пен на евровыборах французские левые решили сформировать «Новый народный фронт» (NFP), чтобы вместе противостоять «Национальному объединению» на парламентских выборах. В него вошли Социалистическая партия (PS), зеленые, коммунисты и «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI).

Опрос института общественного мнения IFOP показывает, что «Национальное собрание» получит в первом туре 35% голосов, «Новый народный фронт» — 26%, а «Возрождение» — только 19%.

Создавшие альянс левые, для которых характерны постоянные разногласия и взаимная критика, удивили не только политологов, но и многих рядовых французов, договорившись за считаные дни. Уже 13 июня они достигли соглашения о программе, 15 июня по всей Франции прошли многотысячные митинги в поддержку NFP, а 17 июня лидеры «Нового народного фронта» провели первый предвыборный митинг в Монтре.

В отличие от левой коалиции NUPES, сформированной для выборов в 2022 году, NFP был поддержан бывшим президентом-социалистом Франсуа Олландом, причем уже через несколько минут после его создания. «У нас есть разногласия, о которых все знают, но наступает время, когда мы выходим за рамки наших разногласий и сосредотачиваемся на том, что действительно крайне важно», — отметил он. Олланд решил вернуться в большую политику и баллотируется от NFP в своем историческом избирательном округе Коррез.

Вопрос о том, насколько велики шансы NFP отбить избирателей у правых, остается открытым. Входящая во фронт «Непокоренная Франция» во главе с Жан-Люком Меланшоном придерживается скорее пропалестинской позиции насчет войны в секторе Газа. В частности, LFI отказалась охарактеризовать нападение ХАМАС 7 октября как террористическую атаку, а Меланшон затем воздержался от участия в произраильском митинге в 2023 году, отметив, что этот марш был «встречей безоговорочных сторонников резни [жителей Газы]». Меланшон также утверждает, что «антисемитизм остается остаточным явлением во Франции», хотя статистика говорит о резком росте антисемитских настроений.

Как отмечает Bloomberg, растущая радикализация французских левых и сам факт союза между ними и умеренными социалистами облегчают задачу партии Ле Пен на этих выборах, которой не будет противостоять традиционный республиканский фронт. В попытке укрепить центр партия Макрона решила не выдвигать своих кандидатов в 60 избирательных округах (более 10%), включая Коррез. Премьер-министр Габриэль Атталь заявил 17 июня в интервью радио RTL, что «Возрождение» окажет в этих округах поддержку другим кандидатам от умеренных сил, чтобы избежать победы тех, кто отстаивает крайние взгляды. Глава правительства заявил, что победа «Национального объединения» станет «катастрофой для страны».

Как отмечает Reuters, план Макрона, который, видимо, заключался в том, чтобы застать врасплох другие партии, дав всего несколько недель на подготовку к выборам, может провалиться. Некоторые силы даже из его лагеря выразили сомнения по поводу целесообразности досрочных выборов. «Это (роспуск парламента. — РБК) решение президента, это его прерогатива. <…> Я вижу, что это вызвало среди французов повсеместное беспокойство, непонимание, иногда гнев. Это то, что я вижу среди наших избирателей», — признал 16 июня министр финансов Брюно Ле Мэр. Фондовый рынок также отреагировал заметным падением на решение президента о роспуске Национальной ассамблеи.

Какие последствия могут ждать

Положение самого президента напрямую не зависит от результатов выборов в Национальное собрание. В 2022 году он выиграл у Ле Пен выборы, обеспечив себе второй срок до 2027-го. Создательница RN уже заявила, что не будет требовать отставки главы государства в случае победы на парламентских выборах, она намерена сохранить за собой пост председателя фракции в Национальной ассамблее.

В случае если «Возрождение» Макрона не сможет сформировать большинство в Национальном собрании, ему придется назначить нового премьер-министра от партии или коалиции, которая получит право его выдвинуть. Франция уже переживала три периода «сожительства» президента и премьер-министра из разных партий, напоминает France 24. Последний раз — в 1997 году, после того как правые во главе с Шираком проиграли досрочные выборы коалиции, возглавляемой социалистами, и премьером стал социалист Лионель Жоспен.

При таком сценарии, согласно Конституции, президент сохраняет ведущую роль в оборонной политике и во внешней. В то же время, как полагает The Guardian, победа правых на выборах сделает Макрона «хромой уткой», обреченной на сосуществование с откровенно ксенофобским, исламофобским и авторитарным правительством, возглавляемым Жорданом Барделлой. Как отмечает Bloomberg, это станет фундаментальным вызовом для лидеров Евросоюза, которые собираются активизировать борьбу с изменением климата и усилить поддержку Украины. Расчет Макрона, что RN во время этой предвыборной гонки покажет свое истинное лицо и избиратели отвернутся от нее, эксперты называют рискованным. «Если все пойдет не так... он передаст ключи одной из ведущих стран Европы крайне правым, что, вероятно, вдохновит единомышленников во всем мире, не в последнюю очередь в Германии», — предупреждает The Guardian. А снова распустить Национальную ассамблею Макрон сможет не раньше чем через год после выборов.

В интервью Le Journal du Dimanche бывший президент Франции Николя Саркози отметил, что Макрон рискует своим положением и страной и этот шаг «может погрузить Францию в хаос, из которого ей будет трудно выйти». А Le Monde прогнозирует, что в итоге в 2027 году следующим президентом Франции может стать Марин Ле Пен.