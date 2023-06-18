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В Киеве допустили оплату госдолга за счет арестованных российских активов

В Киеве предложили использовать российские активы для погашения госдолга Украины

Украина может платить часть госдолга за счет арестованных российских активов, допустил в эфире телемарафона советник украинского президента по экономике Олег Устенко. Этот вопрос будет решаться по окончании военного конфликта, сказал он.

По словам Устенко, у России арестованы золотовалютные резервы на сумму $350 млрд, и еще «$150 млрд их денег номенклатуры», а долгов у Украины «в разы, если не в десятки раз меньше» (цитата по «РИА Новости»). Часть их [активов] можно использовать. И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у России», — сказал советник Владимира Зеленского.

Евросоюз и США решили заблокировать активы российского Центробанка сразу после начала военных действий на Украине. Общий объем замороженных средств российский Минфин оценивал в $300 млрд. Еврокомиссия в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд).

По данным Минфина Украины, к началу мая госдолг страны составлял $124,28 млрд, передавал «Интерфакс-Украина». Как сообщал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, с начала вооруженного конфликта госдолг в валютном эквиваленте увеличился на треть (+31 млрд. долл.). 85% его прироста пришлось на внешний госдолг, предоставляемый «на исключительных льготных условиях».

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Российские власти считают блокировку активов за рубежом незаконной.

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Теги
госдолг Украина российские активы золотовалютные резервы
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