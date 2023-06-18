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Глава Курской области назвал задачи для участников народных дружин

Курский губернатор Старовойт предложил привлекать дружинников к оцеплению территорий
Вопрос с вооружением народных дружин пока не решен, сообщил губернатор Курской области. Глава Белгородской области Гладков говорил, что ищет законный способ выдавать оружие участникам теробороны
Роман Старовойт (слева)
Роман Старовойт (слева) (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Участников добровольческих дружин можно было бы привлекать к оцеплению отдельных районов и предприятий, но не к участию в боях в случае, например, проникновения диверсионных групп, заявил журналистам губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В случае, не дай бог это произойдет, крупной ДРГ или вооруженного вторжения, они не будут участвовать: это не их задача, это задача пограничников и Минобороны. Но использовать дружинников для оцепления районов и предприятий, чтобы и мирные жители туда не заходили, можно», — цитирует главу региона «Коммерсантъ».

Старовойт сообщил, что первые добровольцы в Курской области уже прошли обучение и их можно будет зачислять в мобилизационные резервы территориальной обороны, но, пока нет военного положения, власти не могут сформировывать их, а также выдавать экипировку и оружие.

«Вот этот тонкий момент юристы и депутаты вместе с командирами решают», — добавил он.

Статус территориальной обороны прописан в ст. 22 закона «Об обороне».

Мероприятия в ее рамках проводятся только в период действия военного положения. Это охрана важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями и другие меры. В регионах и на территориях, где действует военное положение, создаются штабы территориальной обороны, ими руководят главы субъектов или главы местных администраций.

В данный момент военной положение в соответствии с указом президента от октября 2022 года действует в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Еще одним президентским указом там были созданы штабы теробороны.

В ряде других приграничных регионов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму, действует режим среднего реагирования.

Губернатор Старовойт ранее говорил РБК, что со стороны местных властей обеспечены условия для подготовки дружинников, но «необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов». О создании нескольких батальонов территориальной обороны говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщал, что местные власти ищут законные способы их вооружить.

Законодательно закрепить право на ношение и применение оружия предлагал секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак.

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Против вооружения участников территориальной обороны выступал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Не думаю, что гражданское население должно в вооруженном виде участвовать в защите территории, хоть это и обсуждается сейчас», — говорил он.

В комитете Госдумы по обороне поясняли, что терооборона имеет статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. «Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — пояснял глава комитета Андрей Картаполов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская область народные дружины Роман Старовойт территориальная оборона Военная операция на Украине
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