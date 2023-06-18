Глава Курской области назвал задачи для участников народных дружин

Вопрос с вооружением народных дружин пока не решен, сообщил губернатор Курской области. Глава Белгородской области Гладков говорил, что ищет законный способ выдавать оружие участникам теробороны

Роман Старовойт (слева) (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Участников добровольческих дружин можно было бы привлекать к оцеплению отдельных районов и предприятий, но не к участию в боях в случае, например, проникновения диверсионных групп, заявил журналистам губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В случае, не дай бог это произойдет, крупной ДРГ или вооруженного вторжения, они не будут участвовать: это не их задача, это задача пограничников и Минобороны. Но использовать дружинников для оцепления районов и предприятий, чтобы и мирные жители туда не заходили, можно», — цитирует главу региона «Коммерсантъ».

Старовойт сообщил, что первые добровольцы в Курской области уже прошли обучение и их можно будет зачислять в мобилизационные резервы территориальной обороны, но, пока нет военного положения, власти не могут сформировывать их, а также выдавать экипировку и оружие.

«Вот этот тонкий момент юристы и депутаты вместе с командирами решают», — добавил он.

Статус территориальной обороны прописан в ст. 22 закона «Об обороне». Мероприятия в ее рамках проводятся только в период действия военного положения. Это охрана важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями и другие меры. В регионах и на территориях, где действует военное положение, создаются штабы территориальной обороны, ими руководят главы субъектов или главы местных администраций. В данный момент военной положение в соответствии с указом президента от октября 2022 года действует в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Еще одним президентским указом там были созданы штабы теробороны. В ряде других приграничных регионов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму, действует режим среднего реагирования.

Губернатор Старовойт ранее говорил РБК, что со стороны местных властей обеспечены условия для подготовки дружинников, но «необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов». О создании нескольких батальонов территориальной обороны говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщал, что местные власти ищут законные способы их вооружить.

Законодательно закрепить право на ношение и применение оружия предлагал секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак.

Против вооружения участников территориальной обороны выступал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Не думаю, что гражданское население должно в вооруженном виде участвовать в защите территории, хоть это и обсуждается сейчас», — говорил он.

В комитете Госдумы по обороне поясняли, что терооборона имеет статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. «Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — пояснял глава комитета Андрей Картаполов.