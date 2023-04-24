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Турчак предложил дать бойцам теробороны право на применение оружия

Турчак: бойцам теробороны нужно право на ношение и применение оружия
Сейчас отряды теробороны активно действуют в новых регионах России и в Белгородской области. Они занимаются охраной важных объектов, но права на ношение оружия у них нет
Члены батальона территориальной обороны
Члены батальона территориальной обороны (Фото: vvgladkov / Telegram)

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак на встрече с Путиным предложил закрепить законодательно право на ношение и применение оружия для участников территориальной обороны. Трансляцию встречи вел РБК.

Турчак сообщил, что народные дружины и отряды территориальной самообороны активно создаются в «прифронтовых регионах». «Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, патрулировании территорий, помогают правоохранительным органам в охране общественного порядка. Эти регионы проводят обучение — тактической медицине, применению стрелкового оружия», — рассказал он.

Но, по словам Турчака, сейчас правовой статус этих формирований до конца не урегулирован и остается «крайне ограниченным» — в частности, они не имеют права на ношение и применение оружия. «Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — сказал он Путину.

Статус территориальной обороны прописан в ст. 22 закона «Об обороне».

Мероприятия в ее рамках проводятся только в период действия военного положения. Это охрана важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями и другие меры. В регионах и на территориях, где действует военное положение, создаются штабы территориальной обороны, ими руководят главы субъектов или главы местных администраций.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в декабре объяснял, что территориальная оборона имеет статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. «Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Это добровольные народные дружины, которые будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны», — объяснял он.

Силы территориальной обороны были сформированы в новых регионах России в соответствии с октябрьским указом президента о введении военного положения. Также они действуют в Белгородской области. За пределами новых регионов указом президента были предусмотрены лишь «отдельные мероприятия по территориальной обороне».

Теги
Андрей Турчак огнестрельное оружие
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