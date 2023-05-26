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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Курский губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия народным дружинам
Губернатор Курской области считает, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях, заявил РБК губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя предложение главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

После атаки диверсионной группы на Белгородскую область о необходимости дать возможность добровольцам, входящим в подразделения теробороны, использовать оружие заявил Гладков. По его словам, в регионе ищут «законное основание» предоставить такую возможность.

Как отмечает Старовойт, в области уже готовы места для хранения оружия в установленном законом виде (в регионе есть свое формирование территориальной обороны — добровольная народная дружина). «Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — подчеркнул он.

Глава региона заверил, что все дружинники региона экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. Еженедельно в регионе на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструктора ЧВК «Вагнер».

«Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — заключил Старовойт.

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При этом он отдельно отметил, что в регионе не предлагают выдавать оружие участникам теробороны на постоянной основе, а также выступают категорически против выдачи оружия всем местным жителям.

Депутат Госдумы от Курской области, бывший вице-губернатор региона Екатерина Харченко напомнила, что идею выдавать участникам теробороны оружие, ранее уже озвучивал вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Анатолий Турчак. «Если будет введено военное положение, если возникнет потребность в защите гражданского населения, женщин, детей, я считаю, что конечно необходимо будет, с учетом жесткого регламента, выдавать оружие бойцам территориальной обороны, членам добровольной дружины, с тем, чтобы у наших земляков была возможность защитить родную землю, — пояснила Харченко. — Безусловно, это не должно быть неконтролируемо, это должно происходить с привлечением тех механизмов, которые уже есть у Минобороны и Росгвардии».

Она также подчеркнула, что дружинников в Курской области обучают на системной основе. «Если необходимо изменить федеральное законодательство для того, чтобы это было возможным, я готова поддержать такую инициативу», — заключила депутат.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял РБК, что все действия, связанные с выполнением задач «с оружием в руках», происходят в рамках службы в Вооруженных силах, либо в силовых ведомствах — МВД, ФСБ и других. Поэтому для того, чтобы вооружить тероборону, необходимо сначала урегулировать статус ее участников.

Депутат предположил, что такие подразделения могут создаваться, например, при местных подразделениях МВД или ФСБ.

22 мая на территорию Грайворонского городского округа зашла группа диверсантов, одновременно начался обстрел населенных пунктов там же. Большинство жителей эвакуировали. При нападении погиб мужчина, кроме того, во время эвакуации умерла женщина, более десяти человек пострадали.

Утром следующего дня Гладков сообщил, что в районе прорыва границы все еще ведется зачистка территории, а чуть позже Минобороны сообщило о полном разгроме диверсантов.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Курская область Роман Старовойт территориальная оборона тероборона добровольцы Военная операция на Украине оружие

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