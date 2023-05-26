Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Губернатор Курской области считает, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях, заявил РБК губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя предложение главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

После атаки диверсионной группы на Белгородскую область о необходимости дать возможность добровольцам, входящим в подразделения теробороны, использовать оружие заявил Гладков. По его словам, в регионе ищут «законное основание» предоставить такую возможность.

Как отмечает Старовойт, в области уже готовы места для хранения оружия в установленном законом виде (в регионе есть свое формирование территориальной обороны — добровольная народная дружина). «Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — подчеркнул он.

Глава региона заверил, что все дружинники региона экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. Еженедельно в регионе на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструктора ЧВК «Вагнер».

«Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — заключил Старовойт.

При этом он отдельно отметил, что в регионе не предлагают выдавать оружие участникам теробороны на постоянной основе, а также выступают категорически против выдачи оружия всем местным жителям.

Депутат Госдумы от Курской области, бывший вице-губернатор региона Екатерина Харченко напомнила, что идею выдавать участникам теробороны оружие, ранее уже озвучивал вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Анатолий Турчак. «Если будет введено военное положение, если возникнет потребность в защите гражданского населения, женщин, детей, я считаю, что конечно необходимо будет, с учетом жесткого регламента, выдавать оружие бойцам территориальной обороны, членам добровольной дружины, с тем, чтобы у наших земляков была возможность защитить родную землю, — пояснила Харченко. — Безусловно, это не должно быть неконтролируемо, это должно происходить с привлечением тех механизмов, которые уже есть у Минобороны и Росгвардии».

Она также подчеркнула, что дружинников в Курской области обучают на системной основе. «Если необходимо изменить федеральное законодательство для того, чтобы это было возможным, я готова поддержать такую инициативу», — заключила депутат.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял РБК, что все действия, связанные с выполнением задач «с оружием в руках», происходят в рамках службы в Вооруженных силах, либо в силовых ведомствах — МВД, ФСБ и других. Поэтому для того, чтобы вооружить тероборону, необходимо сначала урегулировать статус ее участников.

Депутат предположил, что такие подразделения могут создаваться, например, при местных подразделениях МВД или ФСБ.