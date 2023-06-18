Рогов заявил об оперативном контроле ВСУ над селом в Запорожской области

Село Пятихатки находится недалеко от города Васильевка. Российские силы взяли вошедших в село украинских военнослужащих в «полукольцо», что грозит им уничтожением, отметил Рогов. Минобороны сообщило об отражении атаки на село

Фото: vrogov / Telegram

Украинская армия взяла под оперативный контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Завалив сотнями трупов своих боевиков подступы и западные окраины н.п. Пятихатки, ВСУ удалось взять его под оперативный контроль», — написал он.

По данным Рогова, российская артиллерия ведет по ним огонь. «На данный момент передовые позиции ВСУ находятся в полукольце, что грозит им окружением и уничтожением», — указывает Рогов.

Пятихатки находятся примерно в 10 км к востоку от города Васильевка, Жеребянка — это соседнее село по дороге к городу. Васильевка находится почти на берегу бывшего Каховского водохранилища, примерно в 50 км к югу от Запорожья.

Минобороны утром 18 июня сообщало об отражении атаки на Пятихатки. В селе было нанесено «огневое поражение по местам скопления» украинских военных, уничтожено «более десятка танков, бронеавтомобилей».

По данным Рогова, ВСУ начали наступление в районе села утром 16 июня, применяя «волновые» атаки: «На смену одной группе тут же выдвигалась следующая — и так несколько раз». Вечером 17 июня он заявил, что украинским военным удалось «зайти на западные окраины села и занять там несколько домовладений».

Российская сторона в последние недели постоянно сообщает об активизации украинских сил на запорожском направлении. Минобороны 18 июня заявило, что отразило четыре атаки в районе Времевского выступа (по названию села Времевка на стыке ДНР и Запорожской области). Днем ранее там отбили три атаки ВСУ.

17 июня Рогов заявил об усилении атак в районе города Орехов (примерно в 50 км к юго-востоку от Запорожья и в 40 км к востоку от Васильевки). Вечером 15 июня он говорил о подготовке ВСУ к наступлению на данном направлении, но оно не состоялось.