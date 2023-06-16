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Рогов заявил, что наступление ВСУ в районе Орехова не состоялось

Рогов: ВСУ не пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

После продолжительной подготовки украинские военные не пошли в широкомасштабное наступление на ореховском направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Вместо этого, по его словам, ВСУ перешли к активным наступательным действиям на васильевском участке фронта. «Они идут в наступление на сопредельных участках Лобковое — Жеребянки и Степовое — Пятихатки», — уточнил Рогов.

В боях украинские военные задействовали около 20 единиц бронетехники (танки, БТР, БМП М113, ББМ). В наступлении участвуют до двух рот штурмовиков из 47-й механизированной бригады ВСУ, добавил он.

О том, что ВСУ готовились к наступлению на ореховском направлении, Рогов сообщал в ночь на 16 июня. Он рассказывал, что те бросают в бой пехоту с крупнокалиберными пулеметами. По словам Рогова, ВСУ использовали период проливных дождей, чтобы провести перегруппировку, накопить технику и личный состав. Кроме того, они скрытно разминировали позиции, готовясь к наступлению.

Тогда же экс-глава «Роскосмоса» и руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин тоже заявил об активизации боевых действий в районе Орехова. По его словам, там украинские силы забрасывали поля кассетными минами, готовя «проходы для атаки тяжелой техникой».

В ходе контрнаступления ВСУ встретили серьезное сопротивление, признал накануне президент Украины Владимир Зеленский. Он охарактеризовал ситуацию как «не самую лучшую», но «в целом позитивную». В свою очередь, президент России Владимир Путин и российское Минобороны заявляли о неудачах и больших потерях ВСУ в контрнаступлении.

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Рогов заявил, что наступление ВСУ в районе Орехова не состоялось
Рогов заявил, что наступление ВСУ в районе Орехова не состоялось

Теги
Владимир Рогов Запорожская область наступление контрнаступление ВСУ Украина Военная операция на Украине
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