Зеленский опубликовал фото с Залужным с заседания по Каховской ГЭС

Валерий Залужный (второй справа) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины после разрушения дамбы на Каховской ГЭС. На опубликованных Зеленским в телеграм-канале фото видно, что на совещании присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Зеленский обвинил в ЧП с плотиной Москву. В свою очередь Кремль назвал разрушение дамбы результатом преднамеренной диверсии Киева. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта диверсия связана с «неудачным наступлением» ВСУ, а ее последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона могут быть тяжелыми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий). В ведомстве заявили, что разрушение произошло «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

В мае российские телеграм-каналы сообщили, что Залужный ранен. Военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что генерала тяжело ранили 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, там же погибли и многие другие высокопоставленные украинские военные. Украинское Минобороны эту информацию опровергало. Замминистра Анна Маляр 21 мая заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказала, что главком «на месте» и «делает свою работу». В тот же день телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире.

23 мая в телеграм-канале Залужного появилось сообщение о его телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, а 31 мая главком ВСУ поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

30 мая Залужного объявили в розыск в России. СК расследует дело против него и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).