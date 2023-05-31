Залужный обсудил планы ВСУ с генералом Пентагона

Валерий Залужный (Фото: ABACAPRESS.COM / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского главкома.

«Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооруженных сил <...>. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — сообщил Залужный. Он отметил, что необходимо работать «над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16».

31 мая в Белом доме анонсировали контрнаступление Украины летом. «Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Днем ранее президент страны Владимир Зеленский говорил, что сроки начала наступления ВСУ определены, не уточнив деталей. Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, но страна по-прежнему нуждается в «большом запасе вооружений и боеприпасов».

В Минобороны России отслеживают заявления о контрнаступлении Украины и учитывают их при планировании военной операции, заявляли в Кремле. Поставки вооружений Киеву Москва осуждает, подчеркивая, что это только затянет конфликт, но не помешает российским военным выполнить цели спецоперации.