СК возбудил дело о военных преступлениях против главкома ВСУ Залужного

В Следственном комитете сообщили, что после полного взятия и обследования Мариуполя нашли тела более 3 тыс. убитых украинскими войсками мирных жителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

СК России возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного и других украинских военачальников по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Среди украинских военачальников, против которых было возбуждено дело, также значатся:

командующий операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк;

командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль;

командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрий Лебедь;

командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Денис Шлега;

командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) майор Денис Прокопенко.

В сообщении СК говорится, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города».

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», — заявили в ведомстве.

В апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а после полного взятия и обследования города их число превысило 3 тыс.

Ущерб от использования украинскими ВС Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях составил более 176 млрд руб., добавили в СК России.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Мариуполя российскими военными 21 апреля. При этом он отметил, что украинские бойцы остаются на территории завода «Азовсталь». Штурм завода отменили, а его территорию блокировали.

В начале мая с «Азовстали» эвакуировали мирных жителей, а с 16 по 20 мая сдались в плен находившиеся там украинские военные. 20 мая Шойгу доложил об установлении полного контроля над Мариуполем, включая «Азовсталь».

Минобороны России в конце мая сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. 6 августа ведомство сообщило о разминировании объектов промышленности города.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план. Он рассказал РБК, что в Мариуполе собираются построить дополнительные парки, больницу, а железную дорогу планируют задействовать как общественный транспорт. В ноябре Хуснуллин допустил, что жилье в Мариуполе могут восстановить раньше намеченных в трехлетнем плане сроков — за два года.

Путин 15 ноября присвоил Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания «Город воинской славы».