МВД объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

В конце прошлого года СК возбудил против Залужного и других украинских военачальников уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны

Валерий Залужный (Фото: Michaela Rihova / CTK / ZUMA / ТАСС)

Главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в России объявили в розыск, соответствующая карточка появилась в базе российского МВД. В ней сказано, что Залужный разыскивается «по статье УК».

В конце декабря прошлого года Следственный комитет (СК) возбудил против Залужного и других украинских военачальников уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет.

СК тогда сообщил, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города».

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», — заявили в ведомстве.

По данным СК, в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а после полного взятия и обследования города их число превысило 3 тыс.

Ущерб от использования украинскими ВС Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях составил более 176 млрд руб., добавили в СК.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Мариуполя российскими военными. При этом он отметил, что украинские бойцы остаются на территории завода «Азовсталь». Штурм завода отменили, а его территорию блокировали.

К середине мая с завода вышли все украинские бойцы. Они сдались в плен.