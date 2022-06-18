Минобороны показало видео ударов Ка-52 по украинской бронетехнике
Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в рамках специальной военной операции уничтожили опорный пункт, а также танки и бронетехнику украинской армии. Видео ударов опубликовало Минобороны России.
«Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», — приводит сообщение министерства ТАСС.
Россия объявила о проведении спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
В конце марта Минобороны России сообщило о выполнении ключевых задач на киевском и черниговском направлениях, а также назвало главной задачей российских войск — «полное освобождение Донбасса». Позже в Кремле заявляли, что первоочередная цель операции – защитить Донецкую и Луганскую народные республики.
Москва и Киев с конца февраля вели переговоры о мирном урегулировании, однако в апреле они были приостановлены, это подтвердили обе стороны. Украинская сторона сочла дальнейшие обсуждения бессмысленными, а российская – возложила ответственность за срыв переговоров на Киев и западные страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов вернуться к диалогу с Россией только при условии возврата территорий, над которыми Киев потерял контроль после 24 февраля. Российские власти заявляли, что готовы вернуться к переговорам, но также говорили, что спецоперация продолжится до выполнения поставленных целей.