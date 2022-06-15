Патрушев заявил, что Москва выступает за «скорейшие» соглашения с Киевом

К заморозке переговоров с Украиной привели «деструктивные действия США, Англии и их союзников», считает Патрушев

Николай Патрушев (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Москва заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатического урегулирования с Киевом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия», — сказал секретарь Совбеза (цитата по «Интерфаксу»).

Патрушев добавил, что переговоры заморожены украинской стороной и к этому привели «именно деструктивные действия США, Англии и их союзников».

В Кремле ранее также говорили, что Россия хочет завершить военную операцию через переговоры.

Диалог Москвы и Киева по мирному соглашению был приостановлен в середине мая, это подтвердили обе стороны. Российское руководство неоднократно отмечало, что переговоры остановились по вине Киева. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что продолжать диалог Украине запретил Запад.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что у Киева нет времени на переговоры, которые «ничего не принесут», а вести их страна продолжит, только когда прекратятся боевые действия. Лавров ранее исключил возможность пауз в спецоперации, пока не будет заключено финальное соглашение. Он указывал, что во время первого раунда переговоров боевые действия с российской стороны были приостановлены, однако аналогичного шага со стороны Киева не последовало.