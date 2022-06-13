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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали главную цель спецоперации на Украине

Российские силы в ходе спецоперации на Украине стремятся в первую очередь защитить Донецкую и Луганские народные республики, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — заявил он.

Ранее днем 13 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил о «переходе всех граней» украинскими войсками в связи с обстрелами Донецка и других городов республики. Он указал: «используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР».

Из-за обстрелов планируется задействовать «все необходимые дополнительные силы союзнических сил», продолжил Пушилин, указав, что преимущественно речь идет о России. Он указал, что по этому вопросу «достигнуто понимание», не указав, с кем именно.

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Донецкое агентство новостей (ДАН) утверждает, что за 13 июня ВСУ нанесло рекордное количество ударов по территории ДНР с начала конфликта. В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на протяжении всего дня публиковали сообщения об обстрелах Донецка и других городов ДНР, указывая, что огонь ведется в том числе из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град».

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