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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба сообщил о просьбах стран Азии и Африки прекратить сопротивление

Ряд стран Африки, Азии и Ближнего востока предлагали властям Украины перестать оказывать сопротивление российским силам из-за стремления к деблокаде портов и продолжения экспорта Киевом зерна, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью для Foreign Policy.

Министр указал, что во время бесед с «людьми, принимающими решения» из этих стран, они начинали разговор с заверений в поддержки Киева, а затем меняли риторику, вежливо предлагая «просто прекратить сопротивление». Кулеба назвал эту инициативу «немыслимым предложением».

«Они готовы пожертвовать независимостью Украины, чтобы получить его», — добавил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что предположения о том, что власти Украины «пожертвуют своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир» и призывы к компромиссу являются проявлением растущей усталости. Он добавил: «Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить».

Блинкен заявил, что Украины «не будет» при отказе от сопротивления России
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Энтони Блинкен

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Дмитрий Кулеба Азия Африка Ближний Восток

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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