Лавров заявил, что Зеленский должен «прекратить сопротивление»

По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров

Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД России / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский должен «не сдаться», а «прекратить сопротивление», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Текст интервью приводит пресс-служба российского МИДа.

«Мы не требуем, чтобы он [Зеленский] сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — сказал Лавров.

Он заявил, что у России отсутствует цель сменить режим на Украине. По словам министра, это является «американской специальностью». «Они этим занимаются по всему миру», — добавил Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что если Зеленский прекратит отдавать «преступные приказы своим неонацистским батальонам», прикажет отпустить мирных граждан и прекратить сопротивление, то он «может принести мир».

В начале марта портал Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщал, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Путина прекратить боевые действия. То же самое писало агентство Walla со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение», — передал слова Беннета собеседник агентства.

Позднее издание The Jerusalem Post написало, что власти Израиля опровергли сообщения о том, что Беннет посоветовал президенту Украины «сдаться». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Беннет «совершенно точно» не предлагал Киеву согласиться на требования России.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин объяснил ее необходимость защитой населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевских властей», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. На следующий день после начала спецоперации Зеленский предложил Путину «сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей».

В конце марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что продвижения в вопросе о личной встрече Путина и Зеленского нет. До этого представитель Кремля отмечал, что встреча на высшем уровне «концептуально возможна», однако украинской стороне сперва необходимо выполнить «домашнюю работу» — то есть согласовать результаты переговоров на уровне делегаций, иначе главам государств «нечего будет фиксировать».

22 апреля глава российского МИДа говорил, что переговоры с Украиной продвигаются «медленно-медленно». По его словам, возникает ощущение, что Украина в них не заинтересована и «смирилась со своей судьбой».

До этого Зеленский неоднократно заявлял о прекращении переговоров в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе или проведения референдумов в занятых Россией украинских регионах. Украинский президент также называл переговоры делегаций неэффективными и настаивал на встрече с Путиным.