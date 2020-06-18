В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом

По словам Дмитрия Пескова, решение поместить ветеранов на карантин в санатории и дома отдыха продиктовано заботой об их здоровье

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, целый ряд ветеранов находится на карантине, это санатории и дома отдыха, находятся они там в прекрасных условиях. Это направлено на... Ну скажем так, это забота об их здоровье. Они будут там вместе, будут общаться друг с другом <...> Это возможность также получить медицинское обслуживание», — спояснил Песков.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, за две недели до мероприятия помещены на карантин.

Отвечая на вопрос, будут ли сажать на карантин перед парадом иностранных гостей, Песков сказал, что российские медики находятся в контакте со коллегами из стран, чьи представители прибудут в Москву 24 июня. «Они отрабатывают необходимые меры для того, чтобы это не мешало осуществлению визита», — уточнил Песков.

16 апреля из-за распространения COVID-19 Путин приостановил подготовку к проведению парада по случаю 75-й годовщины Победы, а в конце мая перенес его на 24 июня — день, когда парад прошел в столице в 1945 году. После того как была объявлена новая дата, свое участие в торжествах подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Абхазии Аслан Бжания и представители других стран.