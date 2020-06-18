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В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом

По словам Дмитрия Пескова, решение поместить ветеранов на карантин в санатории и дома отдыха продиктовано заботой об их здоровье
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, целый ряд ветеранов находится на карантине, это санатории и дома отдыха, находятся они там в прекрасных условиях. Это направлено на... Ну скажем так, это забота об их здоровье. Они будут там вместе, будут общаться друг с другом <...> Это возможность также получить медицинское обслуживание», — спояснил Песков.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, за две недели до мероприятия помещены на карантин.

Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС


Отвечая на вопрос, будут ли сажать на карантин перед парадом иностранных гостей, Песков сказал, что российские медики находятся в контакте со коллегами из стран, чьи представители прибудут в Москву 24 июня. «Они отрабатывают необходимые меры для того, чтобы это не мешало осуществлению визита», — уточнил Песков.

16 апреля из-за распространения COVID-19 Путин приостановил подготовку к проведению парада по случаю 75-й годовщины Победы, а в конце мая перенес его на 24 июня — день, когда парад прошел в столице в 1945 году. После того как была объявлена новая дата, свое участие в торжествах подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Абхазии Аслан Бжания и представители других стран.

Ожидается, что в параде примут участие 234 единицы военной и специальной техники, в том числе 31 танк Т-34-85.

Среди впервые участвующей в параде техники — БМП-2М с боевым модулем «Бережок», танки Т-90М «Прорыв-3», танки Т-80БВМ, три модификации бронеавтомобилей семейства «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», бронемашины ТОС-1А с огнеметной системой «Солнцепек», БМП «Армата» со сверхзвуковым модулем «Кинжал», бронемашина «Деривация ПВО», зенитные системы «Бук-М3» и «Панцирь-СМ», С-350 и другие.

17 июня в Москве прошла репетиция парада Победы.

Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж
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Власти многих российских городов решили не проводить парад из-за сложной эпидемиологической ситуации. Парада не будет в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, коронавирус, Парад Победы
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