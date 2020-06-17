Опубликована схема парада Победы на Красной площади

В Параде Победы на Красной плоащди в Москве примут участие 234 единицы военной и специальной техники. Схему построения механизированной колонны публикует газета «Красная звезда».

Колонна военной техники будет представлена 49 образцами, из которых 24 участвуют в Параде Победы впервые. Из техники времен Великой отечественной войны перед зрителями проедут 31 танк Т-34-85, а также семь противотанковых самоходок СУ-100.

Среди впервые участвующей в параде техники — БМП-2М с боевым модулем «Бережок», танки Т-90М «Прорыв-3», танки Т-80БВМ, три модификации бронеавтомобилей из семейства «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», бронемашины ТОС-1А с огнеметной системой «Солнцепек», БМП «Армата» со сверхзвуковым модулем «Кинжал», бронемашина ЗАК «Деривация ПВО», зенитные системы «Бук-М3» и «Панцирь-СМ», С-350 и другие. В общей сложности перед зрителями проедут 87 единиц техники, которой раньше не было на парадах.

Наземная часть Парада Победы из-за эпидемии коронавируса была перенесена с 9 мая на 24 июня. Часть российских городов — Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский, Нижний Тагил, Тюмень, Уфа — решили не проводить парады из-за сложной эпидемиологической обстановки.