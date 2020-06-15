Власти 13 городов отказались проводить парад Победы

В 13 городах парад в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне не будет проходить 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса.

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня. Этот день объявлен нерабочим.

В этот день не будет парада в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

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