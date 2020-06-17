Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве

По данным агентства, ветеранов, которые будут находиться на трибуне Красной площади во время парада Победы, отправили в санаторий на двухнедельный карантин

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на трибуне Красной площади рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, помещены на карантин, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Ветераны находятся в санатории, сообщили собеседники агентства, а их поместили туда в рамках мер по защите главы государства от заражения коронавирусом. На карантин их отправили за 14 дней до парада, который состоится 24 июня.

РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны и Федеральную службу охраны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 июня заявила, что ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун на Красной площади без масок. «Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — пояснила она и добавила, что на трибунах все будет промыто и продезинфицировано. Попова также уточнила, что в день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт.