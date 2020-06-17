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Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве

По данным агентства, ветеранов, которые будут находиться на трибуне Красной площади во время парада Победы, отправили в санаторий на двухнедельный карантин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Почти 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут находиться на трибуне Красной площади рядом с президентом Владимиром Путиным во время парада Победы, помещены на карантин, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. 

Ветераны находятся в санатории, сообщили собеседники агентства, а их поместили туда в рамках мер по защите главы государства от заражения коронавирусом. На карантин их отправили за 14 дней до парада, который состоится 24 июня. 

РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны и Федеральную службу охраны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 16 июня заявила, что ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун на Красной площади без масок. «Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — пояснила она и добавила, что на трибунах все будет промыто и продезинфицировано. Попова также уточнила, что в день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт.

Опубликована схема парада Победы на Красной площади
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Путин объявил новую дату парада Победы 26 мая. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков тогда сообщил, что парад Победы должен пройти в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов. Как сообщал РБК, власти 13 городов решили не проводить парад из-за сложной эпидемиологической ситуации. Парада не будет в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Любовь Порываева
Материалы по теме
Опубликована схема парада Победы на Красной площади
Общество
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
Общество
Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок
Общество
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