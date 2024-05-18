Лавров счел неактуальным партнерство с ЕС как минимум на одно поколение

Партнерство с ЕС неактуально для Москвы как минимум на одно поколение, это почти повседневно ощущается на практике, считает Лавров. По его словам, причиной стали заявления европейских политиков «о неизбежной войне с Россией»

Сергей Лавров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился с утверждением о том, что партнерство с Европой неактуально для Москвы как минимум на одно поколение. С таким заявлением он выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляцию мероприятия вел МИД.

«Я помню, как Дмитрий Витальевич Тренин (директор по науке Института мировой военной экономики и стратегии, член Совета по внешней и оборонной политике. — РБК), который здесь присутствует, в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться. Мы это ощущаем на практике практически повседневно», — сказал Лавров.

Министр объяснил, что причиной стала антироссийская риторика европейских политиков. Он привел в пример недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «о неизбежной войне с Россией».

Ранее Макрон допустил отправку западных войск на Украину и проведение наземной операции против российской армии. Кэмерон заявлял о праве Киева применять предоставленное ему оружие для нанесения ударов по территории России. Боррель называл Россию самой главной угрозой существования Европы и призывал к поддержке Украины, которая, по его мнению, отделяет ЕС от «российского вторжения».

Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны других стран, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле предупреждали об «огромной опасности» и рисках прямого противостояния НАТО с Россией в случае появления иностранных войск на Украине. Президент Владимир Путин пообещал зеркальную реакцию на «отмену красных линий» в отношении Москвы и заявил об уважении к небольшим европейским странам.