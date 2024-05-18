Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана

Госбюро расследований Украины заочно обвинило «в организации госизмены бывшим руководством СБУ, разжигании ненависти и незаконном препятствовании протестам в 2013-2014 годы» глав ФСБ, Росгвардии и 19 сотрудников спецслужб России

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Глав ФСБ и Росгвардии Александра Бортникова и Виктора Золотова, а также еще 19 высокопоставленных сотрудников российских спецслужб заочно обвинили «в организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ), разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годы», сообщили в украинском Госбюро расследований.

По версии следователей, одной из главных задач ФСБ было «недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО», так как это «угрожало» планам России «включить в свой состав территории бывших советских республик». Бортников разработал план подавления протестных акций в 2013-2014 годы для сохранения действующей на тот момент власти на Украине, его конечной целью была «аннексия части территорий под предлогом гражданского противостояния», считают в Госбюро.

В октябре 2013 года руководство Совета национальной безопасности и обороны Украины инструктировал действующий тогда секретарь Совбеза России Николай Патрушев, он призывал разгонять потенциальные протестные акции «с максимальной жестокостью и применением силы для запугивания активистов», заявили в Госбюро. Через месяц уровень террористической угрозы на Украине определили как «потенциальный» по заданию Бортникова, чем «по сути приравняли протестующих к террористам», указали в ведомстве. Основанием для этого решения послужили «ложные служебные записки», согласованные экс-главой СБУ Александром Якименко.

«Кроме того, по указанию директора ФСБ и по приглашению бывшего главы СБУ в Киев прибыла группа из 20 сотрудников российских спецслужб, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану», — говорится в сообщении Госбюро. В частности, силовики публиковали в интернете видеозаписи, которые «провоцировали конфликты» между сторонниками и противниками Майдана.

Якименко покинул пост главы СБУ в феврале 2014 года, сейчас его заочно судят на Украине по статье о госизмене.

РБК направил запрос в ФСБ и Росгвардию.

Площадь Независимости — центральная площадь Киева, на которой происходили главные протесты в 2013–2014 годах. Поводом стало решение действующего на тот момент президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Протесты переросли в конфликт с применением огнестрельного оружия и привели к смене власти в стране. Погибли 77 участников акции и 16 сотрудников правоохранительных органов. Россия считает эти события госпереворотом, Украина — революцией достоинства.

Пришедший к власти президент Петр Порошенко в 2015 году говорил о причастности к расстрелам протестующих Владислава Суркова (был помощником президента России с 2013 по 2020 год). В Москве заявляли, что российская сторона не имеет отношения к преступлениям на Майдане.