Киев обвинил Москву в попытке организовать «Майдан-3»

Россия в рамках операции «Майдан-3» собирается поставить под сомнение легитимность принятых после истечения президентского срока решений, заявил комитет по разведке Украины. Это делается, чтобы нанести ВСУ поражение на востоке

Фото: пресс-служба СБУ

Российские спецслужбы проводят операцию «Майдан-3», в рамках которой планируется поставить под сомнение легитимность решений украинских властей, принятых после 20 мая (день истечения полномочий президента Владимира Зеленского), говорится в сообщении комитета разведки при украинском президенте. Его заявление разместила Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале.

По данным комитета, эта операция достигнет кульминации в период с марта по май и будет проводиться как внутри Украины, так и за ее пределами с целью «подталкивать другие страны» к прямому диалогу по вопросу конфликта без участия Киева. Кроме того, по утверждению ведомства, будут организованы протестные движения по всему миру.

Комитет утверждает, что, по плану российских спецслужб, ситуацию на Украине удастся «расшатать» к первой половине июня и тогда, воспользовавшись этим, Россия нанесет ВСУ поражение на востоке, что и является ключевой целью операции «Майдан-3».

РБК направил запрос в МИД России.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд по поводу проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока. Окончательного решения по поводу целесообразности представления обращения в суд не принято, отмечает издание.

По данным «Зеркала», в офисе Зеленского опасаются, что ответ Конституционного суда не устроит нынешнего президента. Издание напомнило, что большинство членов суда были назначены еще при Петре Порошенко, который настаивает на необходимости проведения выборов.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако, поскольку в стране действует военное положение, их проводить нельзя. В офисе Зеленского заявляли, что в случае проведения выборов в такой ситуации часть населения (включая тех, кто участвует в боях) будет лишена возможности проголосовать.

Сам президент говорил, что для проведения выборов необходимы поправки в законодательство и финансовая поддержка в объеме $5 млрд. Он подчеркивал, что Украина не будет занимать средства ради этой цели: «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду».

В свою очередь, оппоненты Зеленского заявляют, что после 20 мая его власть будет нелегитимна, а потому он должен передать свои полномочия спикеру Рады, писала «Страна.ua». Однако в Конституции Украины такая опция не предусмотрена — президента по Основному закону может сменить лишь следующий президент.

Власти России неоднократно заявляли о готовности к диалогу по конфликту на Украине, но на своих условиях и с учетом реалий «на земле». В Киеве на такие требования не согласны.