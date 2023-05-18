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Республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ

Сенаторы-республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ
Группа республиканцев считает, что договор «сделал Россию и Китай сильнее, а Америку — слабее». Они предлагают укрепить ядерные силы страны. В Госдепе заявили, что, несмотря на приостановку участия, Москва соблюдает ограничения
Том Коттон
Том Коттон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Группа сенаторов-республиканцев внесла в конгресс законопроект о прекращении участия США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), сообщил один из авторов документа Том Коттон (представляет штат Арканзас).

В проекте под названием «Нет новому договору об СНВ» (No START Treaty Act) утверждается, что Россия «существенно нарушает» нормы соглашения (российский президент в феврале объявил, что Москва приостанавливает действие соглашения, но в Госдепе США считают, что российская сторона до сих пор связана условиями договора). Помимо выхода Вашингтона из договора, документ предлагает:

  • укрепить ядерные силы США;
  • оценить текущее состояние средств ядерного сдерживания страны и устранить возможные недостатки;
  • потребовать, чтобы любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с Россией, которые налагают ограничения на арсеналы Москвы и Вашингтона, «ограничивали все ядерные силы России, включая нестратегическое ядерное оружие», и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая.

По мнению Коттона, решение президента США Джо Байдена «сковало» страну, «сделало Россию и Китай сильнее, а Америку — слабее». Похожую точку зрения разделяет соавтор документа, сенатор от Айдахо Джеймс Риш. Новый законопроект призван исправить ошибки и подготовить США к сценарию, в котором они «столкнутся с двумя ядерными противниками — Китаем и Россией».

Другие авторы документа — сенаторы Кевин Крамер (Северная Дакота), Рик Скотт (Флорида), Тед Бадд (Северная Каролина), Джон Баррассо (Вайоминг), Билл Хагерти (Теннесси), Майк Раундс (Южная Дакота), Пит Рикеттс (Небраска) и Марко Рубио (Флорида). Последний отметил, что «договоры неэффективны, когда одна сторона лжет и жульничает». Мы видели свидетельства того, что Россия больше не выполняет свои обязательства по договору о СНВ. Для Америки безответственно и опасно ограничивать себя в одностороннем порядке перед лицом растущей враждебности за рубежом, в том числе со стороны Китая», — считает Рубио.

В Госдепартаменте США при этом уверены, что Россия по-прежнему следует положениям ДСНВ в сфере ограничений стратегических вооружений. Об этом журналистам заявил на сегодняшнем брифинге представитель ведомства Ведант Патель. Российский МИД ранее также сообщал, что, несмотря на приостановку участия, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет.

Договор СНВ-III пришел на смену СНВ-I, который в 1991 году в Москве подписали президенты СССР Михаил Горбачев и США Джордж Буш — старший. Новое соглашение подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге, его срок истекает в 2026 году. Согласно документу, каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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Путин, объявляя о приостановке участия России в ДСНВ, связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов. В Минобороны России при этом пообещали, что Москва продолжит соблюдать положения СНВ-3, касающиеся количества носителей ядерных боезарядов.

Байден назвал решение Путина ошибкой. В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон готов «конструктивно работать» с Москвой для выполнения договора. Условием для обсуждения нового потенциального документа США называли выполнение Россией существующих положений. В российском МИДе со своей стороны заявили, что Москва не желает вести переговоры с Вашингтоном по ДСНВ, но если этот диалог станет возможен, то только на паритетной основе и с учетом интересов России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СНВ республиканцы Конгресс ядерное оружие
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