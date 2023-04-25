Замглавы МИДа назвал условие для диалога с США по ядерному оружию

Россия не желает вести переговоры с США по ДСНВ, но если этот диалог станет возможен, то только на паритетной основе и с учетом интересов Москвы. В феврале она приостановила участие в договоре, Вашингтон назвал это ошибкой

Сергей Рябков (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Россия не имеет желания вести переговоры с США по вопросу «стратегической стабильности» (имеется в виду договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), но если такой диалог состоится, то только при полном учете интересов Москвы, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы можем вступить (в переговоры. — РБК), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100-процентного учета и продвижения наших интересов. Никак иначе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как он отметил, Россия не хочет возобновлять обсуждение данного вопроса с США, но и у них нет интереса к этому. «Если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент», — отметил он.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в послании Федеральному собранию. Он связал это с невозможностью для Москвы проводить предусмотренные соглашением инспекции в США. Спустя неделю он подписал закон о приостановке соглашения.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибкой, в Госдепартаменте отмечали, что приостановление участия России в ДСНВ «юридически некорректно» и она остается стороной договора, хотя, как утверждают США, не соблюдает договоренности. Ведомство добавило, что Вашингтон готов «конструктивно работать» с Москвой для выполнения договора. Условием для обсуждения нового потенциального документа США называли выполнение Россией существующих положений.