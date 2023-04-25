Замглавы МИДа назвал условие для диалога с США по ядерному оружию
Россия не имеет желания вести переговоры с США по вопросу «стратегической стабильности» (имеется в виду договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), но если такой диалог состоится, то только при полном учете интересов Москвы, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Мы можем вступить (в переговоры. — РБК), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100-процентного учета и продвижения наших интересов. Никак иначе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как он отметил, Россия не хочет возобновлять обсуждение данного вопроса с США, но и у них нет интереса к этому. «Если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент», — отметил он.
Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в послании Федеральному собранию. Он связал это с невозможностью для Москвы проводить предусмотренные соглашением инспекции в США. Спустя неделю он подписал закон о приостановке соглашения.
Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибкой, в Госдепартаменте отмечали, что приостановление участия России в ДСНВ «юридически некорректно» и она остается стороной договора, хотя, как утверждают США, не соблюдает договоренности. Ведомство добавило, что Вашингтон готов «конструктивно работать» с Москвой для выполнения договора. Условием для обсуждения нового потенциального документа США называли выполнение Россией существующих положений.
Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен на пять лет.
Согласно документу, каждая сторона может иметь не более: 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок; не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев; не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.