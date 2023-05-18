МИД ответил Чавушоглу на слова о застрявших на Украине турецких кораблях

Одесский порт (Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters)

Россия никогда не препятствовала выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, заявил МИД в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать появившиеся в СМИ высказывания турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о застрявших в украинских портах турецких кораблях.

«Со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было», — заявили в министерстве. «Российская сторона изначально готова были содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах. Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны», — пояснили в МИД.

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