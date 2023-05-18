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В Совбезе Белоруссии предупредили, что НАТО может напасть без мобилизации

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: НАТО могут развязать агрессию без мобилизации
Количество военных НАТО в Европе таково, что альянс может развернуть военные действия без объявления мобилизации, считают в Совбезе Белоруссии. В прошлом году об увеличении группировки альянса в Европе заявил Сергей Шойгу
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Группировки НАТО в Европе могут начать боевые действия без проведения мобилизационного развертывания, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО. В частности, войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Такое заявление Вольфович сделал на выездном заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое сейчас проходит в Минске. В заседании принимают участие парламентские делегации во главе со спикерами парламентов Армении, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Также Вольфович высказал мнение, что конфликт на Украине необходимо остановить «любыми путями». И сравнил нынешнюю обстановку в мире с обстановкой накануне Второй мировой войны. «Обстановка напоминает, наверное, 33-й год прошлого столетия, когда к власти пришел Гитлер», — сказал он. По его словам, Гитлера все поддерживали и подстрекали, а главной угрозой считали Советский Союз. В результате Европу накрыло «коричневой волной фашизма». «Надо обсуждать, находить пути, точки соприкосновения, вырабатывать механизмы урегулирования конфликта», — резюмировал он. (цитата по «Беларусь сегодня»).

В ноябре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что многонациональная группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза, до более чем 30 тыс. человек. «В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — перечислил он. Также министр высказал мнение, что размер этой группировки в ближайшее время может еще увеличиться.

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Белорусский Генштаб в мае прошлого года сообщил об увеличении размера группировки НАТО в Восточной и Юго-Восточной Европе в два раза. По данным Минска, значительную часть военных (37,5 тыс.) перебросили для усиления восточного фланга из США, из них около 24,5 тыс. человек разместились в Польше и странах Балтии, отметили в Минске.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Белоруссия НАТО агрессия мобилизация
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