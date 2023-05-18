США отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia

Ограничения будут действовать шесть месяцев и могут быть продлены. Власти США объяснили заморозку привилегий Smartavia продолжающимися нарушениями экспортного контроля

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Соединенные Штаты временно отменили экспортные привилегии для авиакомпании Smartavia, говорится в сообщении на сайте Министерства торговли страны.

Причиной стали «продолжающиеся нарушения экспортного контроля», введенного в отношении России. Отзыв будет действовать шесть месяцев и может быть продлен, отмечается в сообщении.

Экспортные ограничения также вводятся против граждан России Олега Пацули и Василия Беседина. Ранее Минюст США задержал их по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций.

Smartavia — российская авиакомпания, которая до 2020 года выполняла рейсы под брендом «Нордавиа». По состоянию на февраль 2022 года ее флот состоял из 16 Boeing и Airbus со средним возрастом 11 лет.

Это уже девятый российский авиаперевозчик, лишившийся экспортных привилегий. В апреле они были отозваны у «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ». В мае власти США отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Россия», а в июне — для «Победы», S7 и Nordwind.

Министр торговли Джина Раймондо говорила, что Вашингтон лишает российские авиакомпании не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли в конце февраля прошлого года. Самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию для эксплуатации в России.

В середине марта 2022-го американский Минторг запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов из-за того, что после введения санкций их эксплуатанты нарушили меры по экспортному контролю. Ведомство предупредило, что заправка, техобслуживание, ремонт таких машин, продажа запасных частей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

После начала российской спецоперации на Украине США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а все сданные в лизинг лайнеры потребовали вернуть лизингодателям. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.