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Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Это уже пятая российская авиакомпания, у которой США отозвали экспортные привилегии. Ранее такие меры ввели против «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ»
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Соединенные Штаты временно отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Россия», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны.

Причиной стали «продолжающиеся нарушения экспортного контроля», введенного в отношении России. Это уже пятый российский авиаперевозчик, лишившийся экспортных привилегий.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».

В апреле аналогичные меры были введены против «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ». Их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран. Срок действия ограничений составляет 180 дней, но в Минторге не исключили, что его могут продлить.

Помимо этого, сообщает Reuters, власти Соединенных Штатов внесли бюро в список нарушителей экспортного контроля самолет Boeing 787 Dreamliner, который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Это уже второй его самолет, который оказался в списке.

США закрыли небо для российских самолетов
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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В конце февраля США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Согласно правилам, специальную лицензию должны получать самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства.

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В начале марта Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. После этого Boeing перестал обслуживать российские самолеты и поставлять запчасти в страну. В том же месяце Минторг США запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, из-за того, что после введения санкций они нарушили меры по экспортному контролю. Ведомство предупредило, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозит наказание вплоть до тюрьмы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
Авиакомпания Россия США Министерство торговли США экспорт
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