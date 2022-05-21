Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»
Соединенные Штаты временно отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Россия», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны.
Причиной стали «продолжающиеся нарушения экспортного контроля», введенного в отношении России. Это уже пятый российский авиаперевозчик, лишившийся экспортных привилегий.
РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».
В апреле аналогичные меры были введены против «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ». Их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран. Срок действия ограничений составляет 180 дней, но в Минторге не исключили, что его могут продлить.
Помимо этого, сообщает Reuters, власти Соединенных Штатов внесли бюро в список нарушителей экспортного контроля самолет Boeing 787 Dreamliner, который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Это уже второй его самолет, который оказался в списке.
В конце февраля США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Согласно правилам, специальную лицензию должны получать самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства.
В начале марта Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. После этого Boeing перестал обслуживать российские самолеты и поставлять запчасти в страну. В том же месяце Минторг США запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, из-за того, что после введения санкций они нарушили меры по экспортному контролю. Ведомство предупредило, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозит наказание вплоть до тюрьмы.