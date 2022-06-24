США временно отозвали экспортные привилегии у «Победы», S7 и Nordwind

Ранее аналогичные решения власти США приняли в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Utair и Azur Air

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Минторг США отозвал на шесть месяцев экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Победа», S7 и Nordwind, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства.

В нем говорится, что решение принято из-за нарушений экспортного контроля, введенного США против России после начала спецоперации на Украине. Отзыв будет действовать шесть месяцев и может быть продлен, отмечается в сообщении.

РБК направил запрос представителям S7, Nordwind Airlines и «Победы»

В апреле экспортные привилегии были отозваны у «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ». Их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран. В мае власти США отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Россия».

В конце февраля США ввели ограничения на экспорт в Россию, в том числе в авиационной сфере. Для поставок самолетов, произведенных в США или с более 25% американских деталей, нужно получать лицензию.

В начале марта Минторг США запретил обслуживание 100 самолетов, в основном «Боингов», нарушивших, по данных министерства, американский экспортный контроль. Решение коснулось частного самолета бизнесмена Романа Абрамовича и лайнеров российских авиаперевозчиков.

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На фоне ограничительных мер США американская компания Boeing решила прекратить обслуживание и поставки запчастей в Россию.