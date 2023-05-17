Минюст США подтвердил арест двух россиян по подозрению в обходе санкций
В США арестованы российские бизнесмены Олег Пацуля и Василий Беседин, которых подозревают в создании схемы по обходу санкций в авиационной отрасли, сообщается на сайте американского Минюста.
Ведомство утверждает, что Пацуля и Беседин использовали свою компанию MIC P&I, зарегистрированную во Флориде, для отправки деталей российским авиакомпаниям в обход санкций. В своей схеме они использовали компании-посредники и зарубежные счета в банковских странах; поставщикам в США россияне сообщали фальшивые данные о заказчиках, которыми на самом деле были российские авиаперевозчики, и о том, куда будут направлены детали.
«В случае признания виновными обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения за нарушение экспортных ограничений и до 20 лет тюремного заключения за сговор с целью совершения международного отмывания денег», — сказано в сообщении.
Ранее об аресте Пацули и его партнера сообщила газета The New York Times.
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