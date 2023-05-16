МАК заметил улучшение безопасности полетов в России

«Коммерсантъ» со ссылкой на отчет МАК о безопасности полетов пишет, что в прошлом году число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений, а пассажирооборот российских авиакомпаний снизился лишь на 6%

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отметил улучшение безопасности полетов в России, несмотря на санкции Запада. Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений, а по количеству авиапроисшествий (35 случаев) прошлогодние показатели находятся на среднем уровне за последние пять лет, следует из отчета МАК о безопасности полетов, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в прошлом году оказался на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2. Собеседник «Коммерсанта» в Минтрансе уточнил, что в 2021-м этот показатель для России составлял около 1,6.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), средний по миру коэффициент для 300 крупнейших международных авиакомпаний, на чью долю приходится более 80% глобальных авиаперевозок, в прошлом году составил 1,21 (за пять лет в среднем 1,26).

В отчете МАК также сказано, что, несмотря на западные санкции, пассажирооборот российских авиакомпаний в прошлом году снизился чуть более чем на 6% относительно 2021-го. При этом не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 т. Было два авиапроисшествия без жертв — при выполнении регулярного пассажирского рейса Ан-24Б «Ангара» в Иркутской области и при выполнении грузовой перевозки Ту-204 «Авиастар-Ту» в Китае. В 2021 году, для сравнения, произошло три катастрофы с самолетами взлетной массой более 5,7 т, в которых погибли 38 человек.

Всего с учетом авиации общего назначения (АОН) в России в прошлом году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, и «это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР—СНГ) гражданской авиации», говорится в отчете МАК.

В 2021 году в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек. «В 2022 году относительный показатель безопасности по авиационным катастрофам лучший за пятилетний период», — указано в отчете.

По предварительной оценке, которая приводится в выводах МАК, в прошлом году 85% всех авиационных происшествий было обусловлено «человеческим фактором», этот показатель за год вырос на 10 п.п. В то же время половина происшествий пришлась на авиацию общего назначения.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованный для координации деятельности в области гражданской авиации и использования воздушного пространства.



МАК аккредитован в ИКАО в качестве межгосударственной организации в области гражданской авиации. Комитет в том числе осуществляет сертификацию гражданской авиационной техники, гражданских аэродромов и организаций.

После начала военной спецоперации России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. С конца февраля прошлого года Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.

В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.

В прошлом июне правительство утвердило комплексную программу развития авиационной отрасли России до 2030 года. Она предусматривала два сценария развития отрасли. Первый предполагал снижение пассажиропотока на фоне сокращения парка современных судов и нехватки западных комплектующих. Второй (базовый) предусматривал, что предприятия авиаотрасли найдут каналы для пополнения запасов запчастей и других расходных материалов, успешно проведут совершенствование программ летной годности воздушных судов. Этот сценарий также предполагал расширение программ субсидирования перевозок по внутренним маршрутам. В таком случае ожидался «умеренный» рост авиаперевозок, примерно на 1–3%.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте говорил, что с 2026 года в России планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов разных модификаций. По его словам, завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие месяцы.