МАК заметил улучшение безопасности полетов в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака из тяжелого вооружения Политика, 12:17
«Бывали дни, когда я не могла дышать»: как СЕО Bumble победила тревогу Pro, 12:15
Супругу Шрёдера уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая Политика, 12:13
ЦБ оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в ₽3 трлн Инвестиции, 12:07
«Азимут» назвал дату первого за четыре года рейса в Грузию Политика, 12:03
Блокчейн-конференция «Финансы будущего: вызовы и возможности» РБК Events, 12:02
ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж и сбор данных об армии России Политика, 11:59
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Спартак» пожаловался на пять судейских решений в матче с «Химками» Спорт, 11:57
Глава ЦБ выступила за вывод на биржу акций уходящих из России компаний Инвестиции, 11:57
В Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами Общество, 11:54
Илон Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству Бизнес, 11:52
В МИДе назвали приманкой публикации о возможном ослаблении санкций США Политика, 11:51
Роман Ротенберг сравнил с 1945-м победу над немцами в финале Игр-2018 Спорт, 11:50
Баффет вышел из капитала Bank of New York и вложил $1 млрд в Capital One Инвестиции, 11:49
Бизнес ,  
0 

МАК заметил улучшение безопасности полетов в России

«Коммерсантъ»: МАК отметил улучшение безопасности полетов в России, несмотря на санкции
«Коммерсантъ» со ссылкой на отчет МАК о безопасности полетов пишет, что в прошлом году число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений, а пассажирооборот российских авиакомпаний снизился лишь на 6%
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отметил улучшение безопасности полетов в России, несмотря на санкции Запада. Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений, а по количеству авиапроисшествий (35 случаев) прошлогодние показатели находятся на среднем уровне за последние пять лет, следует из отчета МАК о безопасности полетов, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, наиболее репрезентативный показатель, число авиапроисшествий на 1 млн вылетов, в пассажирских коммерческих перевозках в СНГ в прошлом году оказался на самом низком уровне за последние пять лет — 1,2. Собеседник «Коммерсанта» в Минтрансе уточнил, что в 2021-м этот показатель для России составлял около 1,6.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), средний по миру коэффициент для 300 крупнейших международных авиакомпаний, на чью долю приходится более 80% глобальных авиаперевозок, в прошлом году составил 1,21 (за пять лет в среднем 1,26).

В отчете МАК также сказано, что, несмотря на западные санкции, пассажирооборот российских авиакомпаний в прошлом году снизился чуть более чем на 6% относительно 2021-го. При этом не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 т. Было два авиапроисшествия без жертв — при выполнении регулярного пассажирского рейса Ан-24Б «Ангара» в Иркутской области и при выполнении грузовой перевозки Ту-204 «Авиастар-Ту» в Китае. В 2021 году, для сравнения, произошло три катастрофы с самолетами взлетной массой более 5,7 т, в которых погибли 38 человек.

Всего с учетом авиации общего назначения (АОН) в России в прошлом году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, и «это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР—СНГ) гражданской авиации», говорится в отчете МАК.

В 2021 году в России произошло 30 происшествий, в том числе 18 катастроф, в которых погибли 70 человек. «В 2022 году относительный показатель безопасности по авиационным катастрофам лучший за пятилетний период», — указано в отчете.

По предварительной оценке, которая приводится в выводах МАК, в прошлом году 85% всех авиационных происшествий было обусловлено «человеческим фактором», этот показатель за год вырос на 10 п.п. В то же время половина происшествий пришлась на авиацию общего назначения.

Читайте на РБК Pro
Не выскочка, а эксперт: как личный бренд помогает карьерному росту
«Бывали дни, когда я не могла дышать»: как СЕО Bumble победила тревогу
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
Tinder-сюрприз: почему приложение для знакомств теряет пользователей

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованный для координации деятельности в области гражданской авиации и использования воздушного пространства.

МАК аккредитован в ИКАО в качестве межгосударственной организации в области гражданской авиации. Комитет в том числе осуществляет сертификацию гражданской авиационной техники, гражданских аэродромов и организаций.

После начала военной спецоперации России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. С конца февраля прошлого года Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.

В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.

В прошлом июне правительство утвердило комплексную программу развития авиационной отрасли России до 2030 года. Она предусматривала два сценария развития отрасли. Первый предполагал снижение пассажиропотока на фоне сокращения парка современных судов и нехватки западных комплектующих. Второй (базовый) предусматривал, что предприятия авиаотрасли найдут каналы для пополнения запасов запчастей и других расходных материалов, успешно проведут совершенствование программ летной годности воздушных судов. Этот сценарий также предполагал расширение программ субсидирования перевозок по внутренним маршрутам. В таком случае ожидался «умеренный» рост авиаперевозок, примерно на 1–3%.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте говорил, что с 2026 года в России планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов разных модификаций. По его словам, завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие месяцы.

МАК заметил улучшение безопасности полетов в России
МАК заметил улучшение безопасности полетов в России

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
безопасность полетов Межгосударственный авиационный комитет санкции самолет Россия авиация
Материалы по теме
Росавиация предложила разработать российский учебный самолет
Бизнес
Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут»
Политика
В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter