Медведев ответил на предложение Киссинджера принять Украину в НАТО

Медведев: предложение Киссинджера об Украине в НАТО вынудит Россию жестко ответить на это

Принятие Украины в НАТО, как предлагает экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, будет ошибкой. В итоге это приведет к тому, что Россия будет вынуждена «жестко отвечать» альянсу, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев

Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Предложение бывшего госсекретаря США и действующего советника президента страны по национальной безопасности Генри Киссинджера принять Украину в НАТО в условиях гибридной войны альянса с Россией и стремления Киева вернуть утраченные территории приведет к активизации пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в телеграм-канале.

Если Украину примут в НАТО и альянс прибегнет к коллективной обороне страны, которая находится в состоянии прямого конфликта с Россией, Москве придется «жестко отвечать всеми возможными средствами».

По мнению Киссинджера, основной задачей сейчас является завершение противостояния между Москвой и Киевом, при этом сделать это необходимо таким образом, чтобы не создать условия для следующего витка противостояния между ними. Этой цели можно достичь, если принять Украину в НАТО, предложил в интервью The Economist бывший госсекретарь США.

А вот стратегия, которой сейчас придерживается Европа, вооружая Киев самым современным оружием при «наименее стратегически опытном руководстве в Европе», является опасной, считает он. Вступление Украины в НАТО позволит одновременно защитить ее от России и вместе с тем ее сдержать.

Украина подала заявку в НАТО в сентябре 2022 года. Для принятия новых государств нужно одобрение всех членов альянса. Москва неоднократно выступала против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, рассматривая это как одну из главных угроз собственной национальной безопасности. Кремль называл предотвращение расширения альянса за счет Украины одной из целей спецоперации. Также МИД России предупреждал, что это приведет «к окончательному развалу системы европейской безопасности».

Очередной саммит стран — членов НАТО пройдет в июле в Литве. Все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса, заявил в апреле генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас главная цель НАТО — обеспечить победу Украины в конфликте с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не устроит никакое решение саммита в Вильнюсе, кроме как приглашение вступить в альянс. Подтверждение политики открытых дверей и отсутствие новых шагов для Киева в сторону НАТО украинская сторона сочтет «неприемлемыми», указывал министр.