Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста

По данным местных СМИ, россиянин договорился об убийстве журналиста из России, который постоянно живет на Кипре. Заказчика и исполнителя арестовали. Полиция выясняет, были ли политические мотивы

Фото: Наталья Чернохатова / Octagon.Media / ТАСС

Двое россиян арестованы на Кипре по делу о попытке покушения на российского журналиста, постоянного проживающего в городе Пафос на острове, пишут Cyprus Times и Alpha Cyprus.

Полиция подозревает, что 62-летний россиянин организовал приезд на остров второго, 56-летнего гражданина России, который согласился убить журналиста. Он поселился в отеле в Лимассоле, там его 12 мая задержали сотрудники Департамента расследования преступлений полиции Кипра. На следующий день полиция задержала и организатора покушения, суд арестовал обоих задержанных.

Обоим россиянам предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства. Следователи изучают, являлись ли мотивом для убийства политические цели.

Прошлой весной ФСБ утверждала о предотвращении покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Ведомство заявило, что задержанные также обсуждали планы убийства телеведущих Дмитрия Кисилева, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой. Следствие предположило, что задания выдали украинские спецслужбы, но в Киеве назвали такое суждение выдумкой.

Спустя год, в середине мая 2023-го, глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил на вопрос, сможет ли Киев добраться до Соловьева, Симоньян или философа Александра Дугина. «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — сказал он. Буданов также говорил, что «мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», уточнив затем, что речь идет только о «россиянах, которые являются военными преступниками».

«Фактически речь идет о государстве—спонсоре терроризма де-факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом», — отреагировали на слова Буданова в Кремле.