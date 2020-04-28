США обвинили Китай в поставке некачественных тестов на антитела к COVID

Китай извлекает выгоду из ситуации с коронавирусом, экспортируя некачественные тесты на антитела к COVID-19. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро.

«Сейчас из Китая поступает множество тестов на антитела низкого качества, которые дают ложные результаты и тому подобное», — сказал он (цитата по Reuters).

Наварро заявил, что КНР скрывала вспышку коронавируса в течение шести недель, и обвинил Китай в распространении инфекции. По его словам, Пекин мог ограничить вспышку вируса городом Ухань, но он этого не сделал. Советник Белого дома отметил, что в итоге сотни китайцев прилетели в Милан, Нью-Йорк и другие города.

В начале апреля агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что Китай умышленно скрыл масштаб вспышки коронавируса в стране, занизив число случаев заражения и уровень смертности. К такому выводу пришли американские разведывательные службы, сообщало агентство.