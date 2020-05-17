Китайский врач заявил о занижении числа зараженных COVID-19 в январе

В течение более десяти дней власти Китая сообщали, что заразился 41 человек, хотя случаи инфицирования уже регистрировали за рубежом. После этого официальное количество зараженных выросло до 198 человек, сказал вирусолог

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Власти Китая занижали число людей, зараженных коронавирусом, в начале пандемии, рассказал главный советник по медицине правительства Китая, вирусолог Чжун Наньшань в интервью CNN.

Врач прибыл в Ухань, который считается источником распространения коронавируса, 18 января. Перед этим он получал множество звонков коллег и его бывших студентов с сообщениями о том, что ситуация гораздо хуже, чем в официальных сводках.

«В самом начале они [власти] хранили молчание, и тогда я сказал, что, возможно, количество зараженных людей больше», — сказал Наньшань. По его словам, у него появились подозрения в недостоверности официальных данных, после того как количество инфицированных людей в Ухане оставалось на уровне 41 более чем десять дней, хотя инфекция уже проникла за рубеж.

«Я не верил этим цифрам и продолжал спрашивать о реальных цифрах заражения. Полагаю, они очень неохотно отвечали на мои вопросы», — отметил Наньшань.

Через два дня в Пекине вирусологу сообщили, что количество зараженных выросло до 198 человек, три человека погибли и 13 медработников заразились.

Тогда же Наньшань подтвердил госканалу CCTV, что вирус может передаваться от человека к человеку, хотя до этого медицинские власти Уханя сообщали, что этому нет доказательств и что распространение заболевания под контролем.

В начале мая Associated Press сообщило, что Китай намеренно скрывал данные о способности вируса передаваться и о серьезности ситуации, для того чтобы запастись необходимым количеством медикаментов. Издание ссылалось на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS). Согласно документу, власти скрывали данные почти весь январь, наращивая при этом импорт медицинских товаров и сокращая их экспорт.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что Коммунистическая партия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».

На этой неделе группа сенаторов США вынесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против Китая в том случае, если он не предоставит полной информации о том, как началась пандемия коронавируса.

Китай отрицает, что скрывал данные о пандемии и о способности вируса передаваться от человека к человеку.