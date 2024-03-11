Столтенберг напомнил Макрону об общем подходе после слов об Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину, отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками. Об этом он сказал в интервью Reuters.
«Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, потому что они важны для всех нас», — указал Столтенберг (цитата по Sky News).
Он подчеркнул, что у НАТО «нет планов» посылать войска на Украину и что альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. Даже если бы натовские страны решили в индивидуальном порядке ввести войска на Украину, это повлияло бы на блок в целом, так как страны связаны статьей 5 Североатлантического договора о коллективной обороне (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов), отметил Столтенберг.
В конце февраля Макрон по итогам саммита в Париже не исключил отправку войск на Украину в будущем, но отметил, что сейчас консенсуса по этому поводу нет. Позднее французский лидер пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдет.
После слов президента Франции ряд стран, включая Германию и Великобританию, объявили, что не планируют отправлять войска. В то же время страны Прибалтики и Польша поддержали идею. «Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — считает, в частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб давно есть информация о пребывании на Украине людей, имеющих «прямое отношение к НАТО». В Кремле также подчеркивали, что появление там натовских военных сделает неизбежным конфликт с Россией.
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