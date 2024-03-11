Столтенберг напомнил Макрону об общем подходе после слов об Украине

У НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники, подчеркнул генсек

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который допустил отправку западных войск на Украину, отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, потому что они важны для всех нас», — указал Столтенберг (цитата по Sky News).

Он подчеркнул, что у НАТО «нет планов» посылать войска на Украину и что альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. Даже если бы натовские страны решили в индивидуальном порядке ввести войска на Украину, это повлияло бы на блок в целом, так как страны связаны статьей 5 Североатлантического договора о коллективной обороне (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов), отметил Столтенберг.

В конце февраля Макрон по итогам саммита в Париже не исключил отправку войск на Украину в будущем, но отметил, что сейчас консенсуса по этому поводу нет. Позднее французский лидер пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдет.

После слов президента Франции ряд стран, включая Германию и Великобританию, объявили, что не планируют отправлять войска. В то же время страны Прибалтики и Польша поддержали идею. «Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины. Нам нужно продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо», — считает, в частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб давно есть информация о пребывании на Украине людей, имеющих «прямое отношение к НАТО». В Кремле также подчеркивали, что появление там натовских военных сделает неизбежным конфликт с Россией.