 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине

Столтенберг: если НАТО не окажет помощи Киеву, то он потеряет больше территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг заявил, что у конфликта на Украине есть два возможных варианта развития событий. По его мнению, если НАТО не окажет помощь Киеву, то украинские силы потеряют больше территорий. Москва осуждает военную помощь Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В конфликте на Украине есть два сценария развития событий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО.

По его словам, в рамках первого союзники по альянсу окажут помощь Киеве и вооруженные силы Украины смогут вернуть себе больше территорий, передает «Украинская правда».

«С другой стороны — этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация на Украине может стать еще более опасной», — добавил генсек.

По словам Столтенберга, которые передает Reuters, участники НАТО договорились 4 апреля проверить свои арсеналы на наличие новых систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, требуются новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства, а также боеприпасы и запасные части для уже поставленных на Украину систем ПВО, подчеркнул генсек альянса.

Reuters сообщил, что Украина поддержала идею главы Столтенберга о предоставлении альянсом Киеву долгосрочной поддержки, но признала, что у меры будет «нулевой шанс» без обязательных взносов. 2 апреля генсек НАТО предложил создать пятилетний фонд в объеме €100 млрд ($107 млрд) для поддержки Украины, что вызвало неоднозначную реакцию среди стран альянса.

Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Политика
Александр Стубб и Владимир Зеленский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что альянс уже столкнулся с трудностями в привлечении военной помощи в гораздо меньших объемах. «То есть в нынешней модели финансирования у этой инициативы нулевые шансы», — заявил он, поскольку страны НАТО не могут собрать €500 млн. Но если бы все члены блока были обязаны вносить определенный вклад, добавил Кулеба, то такой план мог бы «существовать и у него был бы шанс на реализацию».

Financial Times писала, что доля США в обсуждаемом фонде будет меньше, чем тот объем помощи, который конгресс и Белый дом не могут согласовать. Палата представителей (большинство у республиканцев) так и не начала голосовать за выделение $60,1 млрд на военные нужды Украины, который сенат, где большинство у демократов, одобрил еще в феврале.

FT полагает, что в рамках обсуждаемого фонда военная помощь США Киеву может сократиться до чуть более $16 млрд.

Россия осуждает любую военную помощь Украине, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Украина сама практически ничего уже не производит, а вооружение получает от других государств, но это пролится недолго.

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России

Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД

Курс евро превысил 100 рублей

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Два беспилотника сбиты над Тульской областью

В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Йенс Столтенберг Украина конфликт
Материалы по теме
Столтенберг призвал помогать Украине долгосрочными обязательствами
Политика
Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву
Политика
Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 16:43
Страны НАТО выразили опасения из-за плана на €100 млрд для Украины Политика, 20:43
Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине Политика, 20:43
Генсек НАТО назвал два сценария для Украины Политика, 20:33
В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую Политика, 20:18
Надаль снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы Спорт, 20:17
Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS Бизнес, 20:10
Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине Политика, 20:02
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Сильнейших будут убирать». Лучшего российского борца не допустили до Игр Спорт, 20:01
Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу из-за массового завала Спорт, 19:53
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС по делу о взятке Общество, 19:43
«Финам» назвал 10 акций с самой высокой дивидендной доходностью Инвестиции, 19:38
Путин назвал сохранение идентичности залогом будущего в России Политика, 19:38
Российские футболистки разгромили Эквадор Спорт, 19:17
ДПС обнаружили неразрешенное оружие в авто племянника Сулеймана Геремеева Общество, 19:08