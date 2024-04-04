Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине

Столтенберг: если НАТО не окажет помощи Киеву, то он потеряет больше территорий

Столтенберг заявил, что у конфликта на Украине есть два возможных варианта развития событий. По его мнению, если НАТО не окажет помощь Киеву, то украинские силы потеряют больше территорий. Москва осуждает военную помощь Украине

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В конфликте на Украине есть два сценария развития событий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО.

По его словам, в рамках первого союзники по альянсу окажут помощь Киеве и вооруженные силы Украины смогут вернуть себе больше территорий, передает «Украинская правда».

«С другой стороны — этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация на Украине может стать еще более опасной», — добавил генсек.

По словам Столтенберга, которые передает Reuters, участники НАТО договорились 4 апреля проверить свои арсеналы на наличие новых систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, требуются новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства, а также боеприпасы и запасные части для уже поставленных на Украину систем ПВО, подчеркнул генсек альянса.

Reuters сообщил, что Украина поддержала идею главы Столтенберга о предоставлении альянсом Киеву долгосрочной поддержки, но признала, что у меры будет «нулевой шанс» без обязательных взносов. 2 апреля генсек НАТО предложил создать пятилетний фонд в объеме €100 млрд ($107 млрд) для поддержки Украины, что вызвало неоднозначную реакцию среди стран альянса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что альянс уже столкнулся с трудностями в привлечении военной помощи в гораздо меньших объемах. «То есть в нынешней модели финансирования у этой инициативы нулевые шансы», — заявил он, поскольку страны НАТО не могут собрать €500 млн. Но если бы все члены блока были обязаны вносить определенный вклад, добавил Кулеба, то такой план мог бы «существовать и у него был бы шанс на реализацию».

Financial Times писала, что доля США в обсуждаемом фонде будет меньше, чем тот объем помощи, который конгресс и Белый дом не могут согласовать. Палата представителей (большинство у республиканцев) так и не начала голосовать за выделение $60,1 млрд на военные нужды Украины, который сенат, где большинство у демократов, одобрил еще в феврале. FT полагает, что в рамках обсуждаемого фонда военная помощь США Киеву может сократиться до чуть более $16 млрд.

Россия осуждает любую военную помощь Украине, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Президент Владимир Путин в декабре говорил, что Украина сама практически ничего уже не производит, а вооружение получает от других государств, но это пролится недолго.