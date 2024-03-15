Индия приостановила закупки еще одного сорта российской нефти

В декабре Индия приостановила покупку нефти марки Sokol, а теперь уже два месяца не приобретает сибирскую нефть ВСТО. Это произошло на фоне ужесточения санкций со стороны США. Россия считает их незаконными

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Индия приостановила покупки российского премиального сорта ВСТО (ESPO), которую добывают в Восточной Сибири, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Kpler.

В России производится несколько сортов нефти, среди основных — Urals, Siberian Light, Sokol, ВСТО. Последний— малосернистый сорт сибирской нефти, который поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан; основным рынком сбыта для этой марки были страны Азии. Urals привязывается к североморской Brent, а цена ВСТО рассчитывается на основании ближневосточной Dubai Crude. После начала военных действий на Украине ВСТО торговался с небольшим дисконтом к бенчмарку; котировки превышали потолок цен на российскую нефть в $60, который в рамках санкций установили страны G7.

Индия начала активно покупать партии ВСТО, после того как в 2022 году на фоне санкций от закупок отказались США, Южная Корея и Япония. В 2023-м в Индию поставляли в среднем около 95 тыс. барр. в сутки, в течение второй половины 2022-го — 60 тыс. барр. в сутки. В последние два месяца закупка ВСТО прекратилась.

Ранее Нью-Дели перестал покупать другой премиальный сорт нефти — Sokol с сахалинских месторождений. Как писал Reuters, Индия не импортировала его в декабре и январе, но в феврале нефтеперерабатывающие заводы страны вновь начали получать нефть этой марки.

«Коммерсантъ» отмечает, что сокращение интереса Нью-Дели к российским сортам премиальной нефти совпало с ужесточением США мер по соблюдению ценового потолка. В декабре Bloomberg писал, что танкеры с 5 млн баррелей нефти Sokol, которые следовали в Индию, простаивали в нескольких милях от берега. Агентство отмечало, что причина задержки могла быть связана с американскими санкциям.

Россия считает санкции незаконными и в ответ на ценовой потолок отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к этой мере, после чего переориентировала поставки. Вице-премьер Александр Новак в прошлом октябре назвал потолок цен неэффективным.