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Военная операция на Украине ,  
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Захарова оценила предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады

Захарова: Париж должен перестать помогать ВСУ в контексте перемирия на Олимпиаду
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель МИДа заявила, что инициатива о перемирии во время Олимпиады должна пройти проверку на искренность, — Франция должна перестать поставлять вооружения Украине. В Кремле заявили, что ВСУ могут воспользоваться перемирием
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона устроить перемирие на время Олимпиады в Париже должна пройти проверку на искренность, Для этого Франция должна прекратить поставлять вооружения Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений, заявлений должно стать прекращение поставок вооружений», — считает дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что Украина использует инициативы вроде «олимпийского перемирия» для перевооружения и перегруппировки войск. Он отметил также, что Франция не выдвигала официальных предложений о перемириях в конфликтах на период Олимпиады.

Макрон в интервью BFMTV рассказывал, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на период проведения Олимпиады в стране. «Я думаю, это возможность, в которую я постараюсь вовлечь многих наших партнеров», — пояснил президент Франции.

Согласно данным Минобороны Франции, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года республика поставила Киеву военной техники на общую сумму €2,615 млрд ($2,78 млрд) и отправила €1,2 млрд ($1,27 млрд) в Европейский фонд мира (EPF). В рамках военной помощи в том числе Украина получила 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, 38 колесных танков AMX10 RC и более 1 тыс. ручных противотанковых гранатометов AT4.

Россия осуждает любые поставки вооружений Украине, указывая, что это приведет к затягиванию боевых действий и не изменит их исход.

Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Украиной на период Олимпиады
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Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте Макрон также заявил о намерении предложить России прекратить огонь на период Олимпиады, с конца июля по середину августа. Президент Владимир Путин, комментируя слова французского лидера, сказал, что готов «рассмотреть любые вопросы».

«Но при любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — уточнил он.

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Эмманюэль Макрон

В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может позволить себе заморозить конфликт с Москвой.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий.

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Георгий Смирнов
Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон перемирие Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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