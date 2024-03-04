Минобороны Франции перечислило военные поставки Украине за два года
Франция поставила Украине военной техники на общую сумму €2,615 млрд ($2,83 млрд) и пожертвовала €1,2 млрд ($1,3 млрд) в Европейский фонд мира (EPF) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Таким образом, поддержка составила более €3,8 млрд ($4,1 млрд), сообщило Министерство обороны республики.
В ведомстве уточнили, что поставки соответствовали трем критериям: доставка в полном объеме (техника в комплекте с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), исключение ослабления Вооруженных сил Франции и возможность сдерживания эскалации конфликта на Украине. Минобороны также сообщило о мерах по обеспечению безопасности в Восточной Европе за счет наземного развертывания в Румынии и Эстонии, временного развертывания авиации в Литве и постоянного морского присутствия в Балтийском и Средиземном морях.
По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года на Украину были поставлены:
- зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale NG и ракеты к ним (2);
- переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и ракеты к ним (6);
- система противовоздушной обороны SAMP/T (1);
- самоходные артиллерийские установки Caesar (30);
- радар ПВО CM200 (1);
- гаубицы TRF1 и 30 тыс. снарядов к ним (6);
- реактивные системы залпового огня (4);
- минометы 120-мм (10);
- ручной противотанковый гранатомет AT4 (1002);
- противотанковые ракетные комплексы Milan и снаряды к ним (3);
- легкие колесные танки AMX10 RC и 9 тыс. боеприпасов (38);
- бронеавтомобили с вооружением или в санитарной конфигурации (250);
- внедорожники (120);
- грузовики (6);
- ракеты SCALP (количество не раскрывается);
- надувные лодки Zodiacs Futura (30);
- пулеметы калибра 7,62 мм/12,7 мм и патроны к ним (55/560);
- винтовки Famas и патроны к ним (1 тыс.);
- снайперские винтовки и патроны к ним (20).
Минобороны добавило, что порядка 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в вооруженных силах Франции и Польши.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет. В Минобороны республики позднее пояснили, что речь не о «ведении войны против России».
В Москве осуждали любую западную помощь Киеву, указывая, что это приведет к затягиванию боевых действий и не изменит их исход. В частности, в Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления военнослужащих альянса на Украине.
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