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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Франции перечислило военные поставки Украине за два года

Минобороны Франции отчиталось о поставках оружия на Украину за два года
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция оказала военную помощь Украине на сумму более €3,8 млрд с 24 февраля 2022 года. Минобороны республики опубликовало список из 50 позиций, которые были отправлены Киеву. Россия осуждает поставки оружия Украине
Фото: Алина Смутко / File Photo / Reuters
Фото: Алина Смутко / File Photo / Reuters

Франция поставила Украине военной техники на общую сумму €2,615 млрд ($2,83 млрд) и пожертвовала €1,2 млрд ($1,3 млрд) в Европейский фонд мира (EPF) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Таким образом, поддержка составила более €3,8 млрд ($4,1 млрд), сообщило Министерство обороны республики.

В ведомстве уточнили, что поставки соответствовали трем критериям: доставка в полном объеме (техника в комплекте с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), исключение ослабления Вооруженных сил Франции и возможность сдерживания эскалации конфликта на Украине. Минобороны также сообщило о мерах по обеспечению безопасности в Восточной Европе за счет наземного развертывания в Румынии и Эстонии, временного развертывания авиации в Литве и постоянного морского присутствия в Балтийском и Средиземном морях.

По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года на Украину были поставлены:

  • зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale NG и ракеты к ним (2);
  • переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и ракеты к ним (6);
  • система противовоздушной обороны SAMP/T (1);
  • самоходные артиллерийские установки Caesar (30);
  • радар ПВО CM200 (1);
  • гаубицы TRF1 и 30 тыс. снарядов к ним (6);
  • реактивные системы залпового огня (4);
  • минометы 120-мм (10);
  • ручной противотанковый гранатомет AT4 (1002);
  • противотанковые ракетные комплексы Milan и снаряды к ним (3);
  • легкие колесные танки AMX10 RC и 9 тыс. боеприпасов (38);
  • бронеавтомобили с вооружением или в санитарной конфигурации (250);
  • внедорожники (120);
  • грузовики (6);
  • ракеты SCALP (количество не раскрывается);
  • надувные лодки Zodiacs Futura (30);
  • пулеметы калибра 7,62 мм/12,7 мм и патроны к ним (55/560);
  • винтовки Famas и патроны к ним (1 тыс.);
  • снайперские винтовки и патроны к ним (20).

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Фото:Reuters
В списке из 50 пунктов также фигурируют защитное снаряжение, топливо, средства связи и навигации, аптечки, а также беспилотники.

Минобороны добавило, что порядка 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в вооруженных силах Франции и Польши.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет. В Минобороны республики позднее пояснили, что речь не о «ведении войны против России».

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В Москве осуждали любую западную помощь Киеву, указывая, что это приведет к затягиванию боевых действий и не изменит их исход. В частности, в Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления военнослужащих альянса на Украине.

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Юлия Овчинникова
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