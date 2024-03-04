Минобороны Франции отчиталось о поставках оружия на Украину за два года

Минобороны Франции перечислило военные поставки Украине за два года

Франция оказала военную помощь Украине на сумму более €3,8 млрд с 24 февраля 2022 года. Минобороны республики опубликовало список из 50 позиций, которые были отправлены Киеву. Россия осуждает поставки оружия Украине

Фото: Алина Смутко / File Photo / Reuters

Франция поставила Украине военной техники на общую сумму €2,615 млрд ($2,83 млрд) и пожертвовала €1,2 млрд ($1,3 млрд) в Европейский фонд мира (EPF) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Таким образом, поддержка составила более €3,8 млрд ($4,1 млрд), сообщило Министерство обороны республики.

В ведомстве уточнили, что поставки соответствовали трем критериям: доставка в полном объеме (техника в комплекте с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), исключение ослабления Вооруженных сил Франции и возможность сдерживания эскалации конфликта на Украине. Минобороны также сообщило о мерах по обеспечению безопасности в Восточной Европе за счет наземного развертывания в Румынии и Эстонии, временного развертывания авиации в Литве и постоянного морского присутствия в Балтийском и Средиземном морях.

По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года на Украину были поставлены:

зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale NG и ракеты к ним (2);

переносные зенитные ракетные комплексы Mistral и ракеты к ним (6);

система противовоздушной обороны SAMP/T (1);

самоходные артиллерийские установки Caesar (30);

радар ПВО CM200 (1);

гаубицы TRF1 и 30 тыс. снарядов к ним (6);

реактивные системы залпового огня (4);

минометы 120-мм (10);

ручной противотанковый гранатомет AT4 (1002);

противотанковые ракетные комплексы Milan и снаряды к ним (3);

легкие колесные танки AMX10 RC и 9 тыс. боеприпасов (38);

бронеавтомобили с вооружением или в санитарной конфигурации (250);

внедорожники (120);

грузовики (6);

ракеты SCALP (количество не раскрывается);

надувные лодки Zodiacs Futura (30);

пулеметы калибра 7,62 мм/12,7 мм и патроны к ним (55/560);

винтовки Famas и патроны к ним (1 тыс.);

снайперские винтовки и патроны к ним (20).

В списке из 50 пунктов также фигурируют защитное снаряжение, топливо, средства связи и навигации, аптечки, а также беспилотники.

Минобороны добавило, что порядка 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в вооруженных силах Франции и Польши.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет. В Минобороны республики позднее пояснили, что речь не о «ведении войны против России».

В Москве осуждали любую западную помощь Киеву, указывая, что это приведет к затягиванию боевых действий и не изменит их исход. В частности, в Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления военнослужащих альянса на Украине.