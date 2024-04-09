Макрон призвал Вучича согласовывать внешнеполитические решения с ЕС

Сербия с 2012 года является кандидатом на членство в ЕС. Одно из условий Брюсселя — гармонизация внешней политики Белграда. Макрон призвал Вучича «более тесно согласовывать» решения во внешней политике

Сербии необходимо более тщательно согласовывать решения в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Париже.

Вместе с тем французский лидер отметил, что будущее Сербии лежит в ЕС и «никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути». «Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — сказал Макрон (цитата по Europe 1).

По его словам, евроинтеграция Сербии — «не навязанный процесс, это ваш суверенный выбор», который «отвечает нашим общим интересам» в «воссоединенной» Европе. «Этот выбор должен быть подкреплен продолжением и ускорением реформ, касающихся укрепления верховенства закона, независимости, правосудия и плюрализма СМИ», — добавил глава государства.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. Как отмечает Би-би-си, гармонизация внешней политики Сербии с европейской является одним из требований Брюсселя для продолжения переговоров о членстве.

В 2021 году Вучич говорил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса. По его словам, интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем, и не нужно себя обманывать», — говорил Вучич.