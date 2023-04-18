El País сообщила о предстоящей ВСУ «титанической борьбе» при наступлении

Чтобы сдержать наступление Украины, Россия с лета прошлого года строила оборонительные линии, пишет газета. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Россия готова к контрнаступлению Украины

Фото: Александр Клименко / Reuters

Россия с лета прошлого года строила оборонительные линии протяженностью 800 км из траншей, противотанковых рвов, надолбов, пулеметных гнезд и дотов, чтобы сдержать контрнаступление Украины, пишет испанская газета El País со ссылкой на данные британской разведки. Вооруженным силам Украины предстоит «титаническая борьба», если они попробуют преодолеть эти заграждения.

Линия обороны тянется от границы России с Украиной в Луганской области на северо-востоке до Крыма через Донецкую и Запорожскую области, вдоль Днепра, через Херсон (Россия отвела войска из Херсона в ноябре прошлого года). По мнению британской разведки, украинские войска столкнутся с внушительной системой защитных укреплений прежде всего на Запорожском направлении, где ожидается контрнаступление Украины в направлении Мелитополя и Азовского моря.

По словам, австралийского генерал-майора Мика Райана, страны НАТО стали больше поставлять на Украину тяжелую бронетехнику, предназначенную для преодоления оборонительных сооружений, а также пластические взрывчатые вещества C-4 для прокладывания пути через бетонные блоки.

В частности, США предоставили бронемашины MRAP, способные выдерживать подрывы на минах, танки с минными тралами, гусеничные машины с зарядами M-58 для подрыва мин и уничтожения надолбов, а также бронемашины М-60 для преодоления траншей и противотанковых рвов. Германия отправила мостоукладчики Biber и машины для разминирования Wisent-1. Литва передала бронированные вездеходы с противоминной защитой, Финляндия — танки Leopard, приспособленные для передвижения через минные поля, Нидерланды — понтоны, а Франция — бронетранспортеры-амфибии AMX-10P.

15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется «уже в ближайшее время». Он отметил: «Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление»; цель ВСУ — достижение границ 1991 года.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км.

Не высоко оценивает шансы Украины на успех и американская разведка. В Вашингтоне считают, что украинские военные смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений», писала The Washington Post со ссылкой на появившиеся в открытом доступе из-за утечки секретные документы США.

В Кремле заявляли, что тщательно отслеживают все высказывания о контрнаступлении Киева. Российская сторона не раз говорила о готовности успешно противостоять ВСУ. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — отмечал, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел, что контрнаступление Украины «будет на руку» России. «Ну, и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных», — писал он в телеграм-канале.