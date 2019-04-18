США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

Спецпрокурор Мюллер обнаружил 10 эпизодов, которые могут быть расценены как воспрепятствование правосудию со стороны президента Трампа, но его начальники не согласились с такой оценкой

Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

Выступая на пресс-конференции, приуроченной к публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что Мюллер не нашел доказательств того, что какой-либо гражданин США координировал свою деятельность с Россией, сообщает Reuters.

«Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней в ее действиях по вмешательству в выборы», — сказал он. При этом доклад Мюллера подтверждает, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года, подчеркнул генпрокурор.

Белый дом «целиком содействовал» расследованию Мюллера, президентская команда получила копию доклада с купюрами для ознакомления перед публикацией.

Как сообщает Bloomberg, Барр также сказал, что Мюллер обнаружил десять эпизодов, которые можно потенциально расценить как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию. Но Барр и его заместитель Род Розенстейн «не согласились с теориями спецпрокурора».

Министерство юстиции США, как ожидается, опубликует позднее в четверг итоговый доклад бывшего директора ФБР, специального прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о возможном сговоре между Кремлем и командой Дональда Трампа. Текст будет опубликован с купюрами.