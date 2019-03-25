Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,33 -0,34 EUR Бирж. 72,77 -0,30 Brent 66,92 0,33% USD Нал. 64,96 63,99 EUR Нал. 73,55 72,40 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1316 0,0020 BTC/USD Бирж. 4 042,70 1,30 IMOEX 2 493,72 0,04% RTSI 1 221,25 0,65% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Dollar General $133 (+12,83%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,08%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Dollar General $133 (+12,83%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,08%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
Главред Lenta.ru станет директором по медиа в холдинге Александра Мамута Технологии и медиа, 14:00 Экс-сотрудник СБУ сообщил о «тайных тюрьмах» на Украине Политика, 13:53 Власти Турции анонсировали въезд россиян по внутренним паспортам Общество, 13:50 ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ Финансы, 13:50 Lion Air отказалась от самолетов Boeing в пользу Airbus Бизнес, 13:49 Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой Политика, 13:49 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 13:41 Экс-главу Росстата обманули мошенники Общество, 13:31 Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Политика, 13:30 Кремль назвал расследование Мюллера поиском черной кошки в темной комнате Политика, 13:15 Израиль закрыл два КПП на границе с сектором Газа после обстрелов Политика, 13:08 Сборная России попросит FIS изменить правила борьбы лыжниц при обгоне Спорт, 13:04 Рядом с Домодедово построят торговый центр площадью более 1 млн кв. м Бизнес, 13:02 Почему современный инженер обязан мечтать Партнерский материал, 13:01
Политика ,  
0 
Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой Разрядки в отношениях двух стран от этого ждать не стоит
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Вывод: факт вмешательства был, но сговора Дональда Трампа и Москвы — нет. Улучшат ли это отношения двух стран, разбирался РБК.
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Что выяснил специальный прокурор Роберт Мюллер

Расследование Мюллера началось в мае 2017 года, в нем участвовали 40 агентов ФБР и 19 юристов. В ходе разбирательства, направленных на выяснение обстоятельств предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, следствие выдало более 2,8 тыс повесток в суд, опросило более 500 свидетелей и выписало почти 500 ордеров на обыски.

  • Вмешательство в выборы

В докладе по итогам расследования спецпрокурор, опираясь на данные американской разведки, подтвердил наличие вмешательства России в выборы 2016 года. Вмешательство, гласит вердикт, выражалось в следующем: нагнетание политических противоречий в американском обществе через социальные сети и компрометация Демократической партии путем публикаций чувствительной информации, полученной в результате кибератак.

Однако Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и ройссийских властей, говорится в четырехстраничном резюме доклада спецпрокурора, которое 24 марта представил конгрессу генеральный прокурор США Уильям Барр. «Расследование специального прокурора не установило, что кампания Трампа или связанные с ней лица вступили в заговор или координировали свои шаги с российскими властями в действиях, направленных на вмешательство в выборы [2016 года]», — указано в документе.

Российские власти все два года, что шло расследование, отрицали как вмешательство в выборы, так и наличие сговора с Трампом.

  • Препятствование правосудию

В ходе расследования Мюллер изучил, предпринимал ли Дональд Трамп попытки помешать работе следствия по делу о вмешательстве России в выборы. В мае 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР и сказал в одном из последующих интервью, что сделал это в том числе из-за событий в рамках дела о российском вмешательстве. Трампа также обвиняли за его подчеркнутую критику в адрес бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса, который решил самоустраниться от расследования о связях президента и России.

Политика
Bloomberg узнал о «плане Б» ФБР по расследованию о «вмешательстве России»

В своем докладе Мюллер изложил все факты, связанные с возможностью избранного в 2016 году президента США повлиять на ход расследования. В то же время спецпрокурор отказался выносить вердикт, должны ли описанные им действия Трампа повлечь за собой какое-либо наказание. Мюллер возложил ответственность за трактовку поступков президента на министерство юстиции. Барр, который совмещает должность генпрокурора и главы Минюста, и его заместитель Род Розенстайн​ заключили, что «доказательства, собранные в ходе расследования специального прокурора, недостаточны, чтобы говорить о совершении им [президентом] преступлений, связанных с препятствованием правосудию».

Роберт Мюллер (Фото: Cliff Owen / AP)

Как отреагировали на публикацию итогов доклада в конгрессе

Законодатели от Демократической партии отказались считать публикацию резюме расследования точкой в разбирательствах в отношении Трампа. «Письмо генпрокурора Барра вызывает столько же новых вопросов, сколько разрешает старых», — отметили в совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер. «Тот факт, что специальный прокурор Мюллер не снимает ответственности с Трампа в связи с такими серьезными обвинениями, как препятствование правосудию, демонстрирует, насколько важно, чтобы его доклад и сопровождающие его документы были опубликованы незамедлительно», — заявили Пелоси и Шумер. Их соратник, председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джерральд Надлер сказал, что намерен вызвать Барра для дачи показаний, чтобы «обеспечить полную транспарентность» при изучении итогов расследования Мюллера.

Политика
Республиканцы отчитались о расследовании «предвзятости ФБР» к Трампу

Республиканцы сочли опубликованные Барром итоги расследования Мюллера доказательством невиновности Трампа. «Никакого сговора и никакого препятствования [следствию]. Этот доклад рассеял сомнения вокруг президента Трампа», — написал в Twitter председатель юридического комитета сената республиканец Линдси Грэм, призвав демократов отказаться от дальнейшего затягивания разбирательств. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвал генпрокурора представить общественности столько информации о докладе Мюллера, сколько разрешено законом.

Сам Барр заявил о намерении как можно скорее опубликовать ту часть доклада Мюллера, обнародование которой не противоречит закону. В то же время генпрокурор отметил: американское законодательство накладывает ограничения на публикацию показаний, данные свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях. Вдобавок Трамп может запретить публикацию полного текста доклада, задействовав право президента на конфиденциальность переписки и бесед внутри исполнительной власти, отметил профессор права в Университете Балтимора Чарльз Тьефер.

Как итоги расследования повлияют на отношения США с Россией

«При наличии доброй воли можно многое исправить. Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время, поскольку эффект от доклада Мюллера сейчас дает все козыри в руки команды Трампа», — полагает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитата по его акаунту в Facebook). «В российско-американских отношениях ничего не изменится, потому что не во встречах президента дело, а в том, что нет повестки для переговоров», — сказал РБК председатель президиуме Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Ранее стороны могли обсуждать вопросы стратегической стабильности и Сирию, однако после решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и решения Трампа вывести войска из Сирии вопросов для обсуждения почти не осталось.

Политика
Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США

Отношения между странами по-прежнему плохие, нет основания ждать каких-то изменений, категоричен Лукьянов. Вполне возможно, что Трамп сейчас снова заявит о своем намерении поговорить с Владимиром Путиным, поскольку он будет изо всех сил отыгрывать успех, которым для него обернулся итог расследования Мюллера. Объективных же причин для потепления отношений нет, резюмирует Лукьянов. С Лукьяновым согласен руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев. Он вообще считает, что и республиканцы, и демократы, и сам Трамп сейчас всеми силами начнут доказывать, что у них нет добрых чувств по отношению к России. Оснований для разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона нет и из-за того, что политическая атмосфера в США по отношению к России в целом неблагоприятная, доверие на нуле, а люди, ответственные за политику в отношении Москвы, по-прежнему на свои постах, например, известный своими жесткими взглядами советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, указывает Рогулев.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, российское вмешательство, Генпрокуратура США
Материалы по теме
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Политика
Трамп прервал молчание в Twitter после завершения расследования Мюллера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter