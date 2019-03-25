Российские власти все два года, что шло расследование, отрицали как вмешательство в выборы, так и наличие сговора с Трампом.

Препятствование правосудию

В ходе расследования Мюллер изучил, предпринимал ли Дональд Трамп попытки помешать работе следствия по делу о вмешательстве России в выборы. В мае 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР и сказал в одном из последующих интервью, что сделал это в том числе из-за событий в рамках дела о российском вмешательстве. Трампа также обвиняли за его подчеркнутую критику в адрес бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса, который решил самоустраниться от расследования о связях президента и России.

В своем докладе Мюллер изложил все факты, связанные с возможностью избранного в 2016 году президента США повлиять на ход расследования. В то же время спецпрокурор отказался выносить вердикт, должны ли описанные им действия Трампа повлечь за собой какое-либо наказание. Мюллер возложил ответственность за трактовку поступков президента на министерство юстиции. Барр, который совмещает должность генпрокурора и главы Минюста, и его заместитель Род Розенстайн​ заключили, что «доказательства, собранные в ходе расследования специального прокурора, недостаточны, чтобы говорить о совершении им [президентом] преступлений, связанных с препятствованием правосудию».

Роберт Мюллер (Фото: Cliff Owen / AP)

Как отреагировали на публикацию итогов доклада в конгрессе

Законодатели от Демократической партии отказались считать публикацию резюме расследования точкой в разбирательствах в отношении Трампа. «Письмо генпрокурора Барра вызывает столько же новых вопросов, сколько разрешает старых», — отметили в совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер. «Тот факт, что специальный прокурор Мюллер не снимает ответственности с Трампа в связи с такими серьезными обвинениями, как препятствование правосудию, демонстрирует, насколько важно, чтобы его доклад и сопровождающие его документы были опубликованы незамедлительно», — заявили Пелоси и Шумер. Их соратник, председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джерральд Надлер сказал, что намерен вызвать Барра для дачи показаний, чтобы «обеспечить полную транспарентность» при изучении итогов расследования Мюллера.

Республиканцы сочли опубликованные Барром итоги расследования Мюллера доказательством невиновности Трампа. «Никакого сговора и никакого препятствования [следствию]. Этот доклад рассеял сомнения вокруг президента Трампа», — написал в Twitter председатель юридического комитета сената республиканец Линдси Грэм, призвав демократов отказаться от дальнейшего затягивания разбирательств. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвал генпрокурора представить общественности столько информации о докладе Мюллера, сколько разрешено законом.

Сам Барр заявил о намерении как можно скорее опубликовать ту часть доклада Мюллера, обнародование которой не противоречит закону. В то же время генпрокурор отметил: американское законодательство накладывает ограничения на публикацию показаний, данные свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях. Вдобавок Трамп может запретить публикацию полного текста доклада, задействовав право президента на конфиденциальность переписки и бесед внутри исполнительной власти, отметил профессор права в Университете Балтимора Чарльз Тьефер.

Как итоги расследования повлияют на отношения США с Россией

«При наличии доброй воли можно многое исправить. Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время, поскольку эффект от доклада Мюллера сейчас дает все козыри в руки команды Трампа», — полагает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитата по его акаунту в Facebook). «В российско-американских отношениях ничего не изменится, потому что не во встречах президента дело, а в том, что нет повестки для переговоров», — сказал РБК председатель президиуме Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Ранее стороны могли обсуждать вопросы стратегической стабильности и Сирию, однако после решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и решения Трампа вывести войска из Сирии вопросов для обсуждения почти не осталось.

Отношения между странами по-прежнему плохие, нет основания ждать каких-то изменений, категоричен Лукьянов. Вполне возможно, что Трамп сейчас снова заявит о своем намерении поговорить с Владимиром Путиным, поскольку он будет изо всех сил отыгрывать успех, которым для него обернулся итог расследования Мюллера. Объективных же причин для потепления отношений нет, резюмирует Лукьянов. С Лукьяновым согласен руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев. Он вообще считает, что и республиканцы, и демократы, и сам Трамп сейчас всеми силами начнут доказывать, что у них нет добрых чувств по отношению к России. Оснований для разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона нет и из-за того, что политическая атмосфера в США по отношению к России в целом неблагоприятная, доверие на нуле, а люди, ответственные за политику в отношении Москвы, по-прежнему на свои постах, например, известный своими жесткими взглядами советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, указывает Рогулев.