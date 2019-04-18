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Политика ,  
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Трамп прокомментировал выводы комиссии Мюллера словами Game Over
Спецпрокурор не нашел доказательств сговора между Трампом и Кремлем. «Game Over», — обратился после этого президент США к своим «злопыхателям»
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выводы, к которым по итогам своей работы пришел специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший данные о российском вмешательстве в выборы в США.

«Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — изображение с такими словами было опубликовано в Twitter президента.

Слова «Game Over» написаны шрифтом, который используется на заставках сериала «Игра престолов».

Президент США неоднократно называл расследование «охотой на ведьм», настаивая, что не вступал в сговор с Россией во время президентских выборов 2016 года.

Расследовавший ситуацию специальный прокурор Роберт Мюллер заключил, что доказательств связей между Трампом и Москвой нет. Тем не менее Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов, решил Мюллер.

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«Власти России намеревались вмешаться в выборы, но благодаря тщательному расследованию специального прокурора мы знаем, что россияне, которые стояли за этими схемами, не сотрудничали с президентом Трампом или с сотрудниками кампании Трампа», — сказал ранее в четверг генеральный прокурор Уильям Барр на пресс-конференции перед публикацией итогового текста доклада Мюллера.

Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. Он представил итоги своей работы Барру 22 марта 2019 года. Через несколько дней после этого генпрокурор уведомил конгресс США об основных выводах, к которым пришел Мюллер.

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Барр также сказал, что он и его заместитель Род Розенстейн сочли, что в расследовании Мюллера нет доказательств тому, что президент США пытался воспрепятствовать правосудию.

Москва отрицает вмешательство в выборы в США. «Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — сказал 9 апреля президент Владимир Путин.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы
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