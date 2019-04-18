Трамп прокомментировал выводы комиссии Мюллера словами Game Over

Спецпрокурор не нашел доказательств сговора между Трампом и Кремлем. «Game Over», — обратился после этого президент США к своим «злопыхателям»

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выводы, к которым по итогам своей работы пришел специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший данные о российском вмешательстве в выборы в США.

«Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — изображение с такими словами было опубликовано в Twitter президента.

Слова «Game Over» написаны шрифтом, который используется на заставках сериала «Игра престолов».

Президент США неоднократно называл расследование «охотой на ведьм», настаивая, что не вступал в сговор с Россией во время президентских выборов 2016 года.