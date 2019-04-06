Трамп не прочитал доклад Мюллера по «российскому делу»

По словам американского президента, пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было. Двухлетнее расследование спецпрокурора Мюллера завершилось в конце марта

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который завершил расследование возможных связей представителей предвыборного штаба нынешнего американского лидера с российскими спецслужбами. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я пока не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Знаю только выводы, основной из которых заключается в том, что сговора не было», — заявил президент. По словам Трампа, «13 разгневанных демократов расследовали событие, которого никогда не было». Историю с предполагаемых сговором с Россией он назвал «чистым мошенничеством».

«Это надувательство с Россией не должно повториться с кем-либо из других президентов, и правоохранительные органы должны выяснить, откуда все это пошло?» — написал Трамп.

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан генпрокурору США Уильяму Барру. Тот спустя два дня выступил с отчетом перед конгрессом и проинформировал законодателей, что расследование не выявило доказательств сговора между Трампом и Россией.