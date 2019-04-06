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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Трамп не прочитал доклад Мюллера по «российскому делу»
По словам американского президента, пока он знаком только с выводами расследования, которые говорят о том, что сговора с Россией не было. Двухлетнее расследование спецпрокурора Мюллера завершилось в конце марта
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который завершил расследование возможных связей представителей предвыборного штаба нынешнего американского лидера с российскими спецслужбами. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Я пока не читал доклад Мюллера, хотя имею на это полное право. Знаю только выводы, основной из которых заключается в том, что сговора не было», — заявил президент. По словам Трампа, «13 разгневанных демократов расследовали событие, которого никогда не было». Историю с предполагаемых сговором с Россией он назвал «чистым мошенничеством».

«Это надувательство с Россией не должно повториться с кем-либо из других президентов, и правоохранительные органы должны выяснить, откуда все это пошло?» — написал Трамп.

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Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан генпрокурору США Уильяму Барру. Тот спустя два дня выступил с отчетом перед конгрессом и проинформировал законодателей, что расследование не выявило доказательств сговора между Трампом и Россией.

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Однако члены команды Мюллера остались недовольны тем, как Барр охарактеризовал перед конгрессом выводы доклада Мюллера, замечает Reuters.

В настоящее время Минюст США совместно с Мюллером готовит для конгресса сокращенную версию доклада. По словам Барра, отредактированный вариант будет передана в конгресс в середине апреля, «если не раньше».​

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После объявления о завершении расследования Мюллера и выступления Барра в конгрессе о его итогах, Трамп уже высказывался на эту тему. «Ни сговора, ни препятствования [правосудию]. Полное и абсолютное оправдание», — написал он тогда в Twitter. «Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это», — добавил он журналистам.

Авторы: Евгения Маляренко, Мария Бондаренко
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп
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