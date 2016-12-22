СМИ сообщили об использовании жидкого вещества при отравлении Скрипалей

Вещество, которое использовали при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, находилось в «жидком виде». Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает Sky News.

В доме Скрипалей, расположенном на окраине города Солсбери, использовалось небольшое количество отравляющего вещества. На остальных восьми потенциально загрязненных участках концентрация была выше. На кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын Скрипаля, вещества не было.

Представитель Министерства природы пояснил, что для отравления требовался контакт с веществом. Оно не испарялось и не было газообразным. Его перенос с места на место мог осуществляться только зараженным человеком или если оно нанесено на какой-то предмет.

Ранее 17 апреля британские власти сообщили о начале работ по очистке мест, где после инцидента со Скрипалями были найдены следы отравляющего вещества.

Бывший сотрудник ГРУ и его дочь были госпитализированы с признаками отравления 4 марта. Британская сторона утверждает, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», и к этому причастна Россия. Москва неоднократно все обвинения отрицала.